Tilbagebetaler coronamillioner efter stort overskud

Flot regnskab får Royal Unibrew til at tilbagebetale millioner til staten. Det vil jeg huske, når jeg skal have en øl, lyder det fra Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund

Royal Unibrew har som mange andre danske virksomheder modtaget millioner i støtte, men efter et flot regnskab vil selskabet nu tilbagebetale de knap 15 millioner kroner, de fik i coronastøtte.

- Vi modtog i sin tid coronastøtte for at undgå umiddelbare nedskæringer, men nu har vi besluttet at tilbagebetale det. Det synes vi er det rigtige at gøre, og så håber vi på, regeringen bruger dem til nogen, der har mere brug for dem end os, siger Lars Jensen, driftsdirektør i Royal Unibrew.

Lars Jensen, driftsdirektør i Royal Unibrew. PR-foto

Baggrunden for beslutningen er et ønske om at støtte op omkring samfundet, fortæller han.

- Vi er kommet igennem det her langt bedre, end vi frygtede, og det er blandt andet baggrunden for vores beslutning.

Royal Unibrew kom onsdag med et flot regnskab for første halvår 2020, hvor bryggeriet kommer ud med et overskud på 648 millioner før skat. Det fik aktien til at springe i vejret og endte onsdag med en kursstigning på 9,8 procent.

Byder pengene velkommen

Rune Lund, skatteordfører for Enhedslisten, byder tilbagebetalingen velkommen.

- Jeg synes, det er sympatisk, at de tilbagebetaler pengene, når nu de ikke har brug for dem. Det forstærker jo et billede af et selskab, som også fremstår sympatisk på andre måder, siger han og byder andre velkommen til at gøre det samme.

- Hvad mener du?

- De siger, de ikke vil benytte sig af alle mulige fiffige skattekonstruktioner for at undgå skat. Det kan man jo så have i baghovedet, når man skal ud og have sig en kold øl.

- Vil du så kun drikke Royal Unibrew fremover?

- Jeg vil helst handle hos de selskaber, der betaler skat. Når jeg så ser et selskab med tilsyneladende fornuftige holdninger til skattely, som ovenikøbet betaler coronastøtte tilbage, så er det da klart noget, jeg vil huske, når jeg skal have en øl.