Tiltalt direktør indrømmer: Skjulte køb af ejendomme på Mallorca

Den tidligere Hesalight-direktør Lars Nørholt brugte et snedigt trick for at sløre, at han havde købt private ejendomme på Mallorca for selskabets penge.

Det erkendte han for få dage siden fra anklagebænken i Østre Landsret, hvor han sidder tiltalt for bedrageri, mandatsvig, momssvig, skyldnersvig og dokumentfalsk for mere end 500 mio. kr.

Ifølge et fremlagt referat fra et bestyrelsesmøde fik han i december 2015 lov at låne 25 mio. kr. af Hesalight. Pengene skulle ifølge referatet bruges på at udvide hovedkontoret i Roskilde.

Hesalights hovedkontor i Roskilde blev ransaget af Bagmandspolitiet 18. november 2016. Samme dag gik selskabet konkurs. Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Men i virkeligheden var det aldrig direktørens hensigt at bruge millionerne på det. Han havde nemlig allerede brugt dem på to private ejendomme i den mondæne kystby Port d'Andratx på Mallorca.

- Det er fuldstændig rigtigt, erkendte 48-årige Lars Nørholt.

Han fik i januar 2019 en dom på syv års ubetinget fængsel for omfattende svindel i byretten, men har altså anket til landsretten, hvor sagen nu verserer.

Førte 'måske' bestyrelse bag lyset

For at sløre de private ejendomshandler sørgede direktøren for, at der blev lavet to forskellige lånedokumenter.

Det ene gav hans personlige selskab, Nørholt Holding, ret til lånet på de 25 mio. kr. fra Hesalight - mod at pengene blev brugt på udvidelsen i Roskilde.

Det var blandt andet købet af denne grund med udsigt over vandet i Port d'Andraxt, som Lars Nørholt forsøgte at sløre overfor sin bestyrelse. Planen med grunden var at bygge en gigantisk villa. Foto: Ekstra Bladet

Men allerede dagen efter blev der lavet et nyt lånedokument, som sendte en stor del af pengene videre til et spansk selskab, som også var ejet af Lars Nørholt.

Det spanske selskab havde to måneder forinden betalt et tocifret millionbeløb for de to ejendomme på Mallorca. Med penge fra Hesalights kasse. Og lånedokumenterne blev lavet for at 'rydde op', erkendte Lars Nørholt i retten.

Bagmandspolitiets sag mod Lars Nørholt Bedrageri og dokumentfalsk: 48-årige Lars Nørholt er anklaget for at have lokket en række investorer til at låne Hesalight 562 mio. kr. med hjælp fra regnskaber, der er pumpet op med forfalskede kontrakter og en ubetydelig hensigtserklæring. Mandatsvig: Han er ligeledes tiltalt for uberettiget at have trukket ca. 60 mio. kr. ud af selskabet for at bruge dem på bl.a. ejendomme på Mallorca. Momssvig: Den tiltalte har ifølge politiet trukket 15 mio. kr. ud af statskassen ved snyd med momsindberetning. Skyldnersvig: Anklagen lyder på, at Lars Nørholt skulle have givet en kunde et forkert kontonummer, så en betaling på 1,8 mio. kr. i stedet endte hos ham selv.



Byretten i Roskilde kendte i januar 2019 Lars Nørholt skyldig i alle fem anklagepunkter, men dog 'kun' i bedrageri for ca. 350 mio. kr. og samlet svindel for mere end 400 mio. kr. Straffen lød på syv års ubetinget fængsel og en bøde på 15 mio. kr. Både den tiltalte og Bagmandspolitiet har anket dommen til Østre Landsret, hvor den nu verserer og ventes afsluttet i løbet af foråret. Politiet kræver en skærpet straf, mens Lars Nørholt nægter sig skyldig i alle anklager. Vis mere Luk

Så du førte bestyrelsen bag lyset?, spurgte politiets anklager Nathalie Elias.

- Måske, svarede den tidligere direktør.

Han måtte dog krybe til korset og erkende, at i hvert fald de to bestyrelsesmedlemmer Martin Kent Nielsen og Niels Mikkelsen ikke fik noget at vide om, hvad pengene i virkeligheden var brugt på.

Trækker formanden med ned

Skal man tro Lars Nørholt, var hans formand Lars Jørgensen dog bekendt med den snedige plan.

- Lars Jørgensen er klar over de her ting, sagde den tiltalte direktør i retten.

Det fik anklager Nathalie Elias til at spørge, om formanden vidste, at der blevet skrevet usande oplysninger ind i lånedokumentet og på den måde var medsammensvoren.

- Det ved jeg ikke. Men han var bekendt med, at der var investeret i ejendomme via Hesalight, og at der skulle ryddes op, sagde Lars Nørholt.

Lars Nørholt forsøgte også at skjule købet af en tom grund med denne udsigt over Port d'Andraxt for sin bestyrelse. Foto: Ekstra Bladet

Ekstra Bladet har konfronteret den tidligere formand Lars Jørgensen med udtalelserne, men han ønsker ikke at kommentere sagen. Lars Nørholt ønsker heller ikke at uddybe sine udtalelser overfor Ekstra Bladet.

Den tidligere lampedirektør nægter sig skyldig i alle anklager, mens Bagmandspolitiet kræver ham straffet hårdere end de syv års fængsel, han blev idømt i byretten for et år siden.

Østre Landsret ventes at fælde dom i sagen i løbet af foråret.