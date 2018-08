Timeløn: 28,5 millioner kroner

28,5 millioner kroner for en times arbejde.

Eller hvad med 684 millioner kroner for at arbejde en hel dag?

Det har været realiteten for Amazons stifter, Jeff Bezos, det sidste års tid, skriver Business Insider.

Erhvervsmediet har beregnet den 54-årige rigmands løn, ud fra hvad han har tjent fra juni 2017 til juni 2018 ifølge Forbes. Tallet her er derefter divideret med 8760, som er det samlede antal timer, der går på et år.

Ud fra denne beregningsmodel har Bezos altså stadig tjent 28,5 millioner kroner i timen, mens han har ligget og sovet om natten.

Se her, hvad timelønnen for topcheferne i de største danske selskaber er.

Succesen har da heller ingen ende ville tage for rigmanden, der samtidig er blevet verdens rigeste i løbet af det sidste års tid.

Hans timeløn slår dermed klart alle andres. Eksempelvis er Facebook-stifteren Mark Zuckerbergs timeløn 'kun' på knap 11 millioner kroner.

16 trillioner

Samtidig peger analytikere på, at Amazon kun vil blive endnu større og dermed gøre Bezos mere velhavende i fremtiden.

Eksempelvis Rob Sanderson fra MKM Partners.

- Vi mener fortsat, at Amazon er den bedste langsigtede vækstinvestering for investorer i dag, skrev han for nylig i en analyse ifølge cnbc.

Samtidig forventer han, at selskabets markedsværdi kan komme op på svimlende 16.000 milliarder kroner.