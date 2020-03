Tivoli finder ny topchef hos Danske Spil

Tivoli finder ny administrerende direktør hos Danske Spil.

Det bliver dermed Susanne Mørch Koch, der afløser den mangeårige direktør Lars Liebst, hvis afgang blev meldt ud i december.

Det oplyser Tivoli i en meddelelse til fondsbørsen.

Susanne Mørch Koch, der er uddannet på Copenhagen Business School, har siden 2017 stået i spidsen for Danske Spil.

Tidligere var hun kommerciel direktør hos DSB, og hun har inden da været ansat i konsulentvirksomheden McKinsey.

- Hos både DSB og Danske Spil har Susanne Mørch Koch bevist sine styrker som leder af komplekse organisationer i en omskiftelig tid, siger Tivolis formand, Tom Knutzen, i en meddelelse.

- Hun har skullet fremtidssikre traditionsbundne virksomheder og samtidig leve op til kundernes og offentlighedens store forventninger til drift, fornyelse og gode oplevelser, siger han.

63-årige Lars Liebst har været direktør for Tivoli siden 1996. Da hans afgang blev meldt ud, blev det beskrevet som et planlagt generationsskifte.

- Bestyrelsen for Tivoli har netop vedtaget en ny strategi, som jeg sammen med Tivolis bestyrelse, chefer og medarbejdere har arbejdet på i et år, og det er en god anledning til at give stafetten videre, sagde Lars Liebst, da skiftet blev meldt ud i december.

46-årige Susanne Mørch Koch starter senest 1. september i sit nye job. Lars Liebst vil sidde på posten, indtil hun starter.

Danske Spil har modtaget hendes opsigelse og skal nu på jagt efter en ny direktør for det statsejede spilleselskab.