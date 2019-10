Tjener millioner på skolefotos

I disse dage kan du formentlig ikke gå på Facebook eller Instagram uden at støde på et gammelt skolefoto af en kendt dansker eller en gammel ven.

Billederne er en modreaktion på en DR-historie om, at flere forældre ønsker at redigere deres børns skolefotos, og det har bragt sindene i kog hos rigtig mange.

For landets største skolefotoselskab, Eftertid Aps, er der dog masser at juble over.

Her har man således haft et forrygende år med et overskud på 2,9 millioner kroner, viser et nyt regnskab.

Dominerer markedet

Det familie-ejede Eftertid Aps, der indtil for nylig hed Gabriel Milan Aps, sidder efter eget udsagn på 25-33 procent af markedet. Blandt fordi man ejer Dansk Skolefoto, som er landets ældste af sin slags. Men også Odense Skolefoto og Vision Fotografi.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for vores år, men det er første gang i, jeg ved ikke hvor mange år, at vi har så godt et resultat. I flere år har vi ligget på vippen. Det, som har ændret sig, er, at vi har haft succes med at konkurrere os til lidt flere skoler, siger direktør Jesper Klausen, som har været i koncernen i 35 år.

- Det er en hård branche, men vi skal ikke pive. Der har været rigtig mange, som har måttet dreje nøglen om, så branchen som sådan spinder ikke guld.

Under alle omstændigheder har man over årene fået opbygget en solid pengetank. Egenkapitalen er således opgjort til mere end 17 millioner kroner.

Brokker sig over prisen

Jesper Klausen fortæller samtidig, at han nogle gange oplever, at forældre brokker sig over prisen.

- Hvis man har en skole med 500 elever og sælger en fotopakke til f.eks. 220 kr., så ganger de op og tænker,at det er en fantastisk forretning. Men de tænker ikke på, at vi er nødt til at holde et mandskab standby hele året rundt. Også om foråret, hvor der ikke sker særlig meget. 90 procent af vores omsætning sker jo om efteråret, siger han.

Foråret bruger de derfor blandt andet på at ideudvikle koncepter inden for forretningen. Om efteråret er der kun tid til at fotografere. Blandt andet derfor henter de freelance-fotografer ind, som arbejder fast for dem i den periode for at supplere med de fastansatte.

