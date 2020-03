To Volvoselskaber i Sverige sender 45.000 ansatte hjem

Volvo Cars og Volvo AB, der er to forskellige selskaber, sender 45.000 ansatte hjem, oplyser selskaberne ifølge de svenske medier.

Volvo Cars, der ejes af det kinesiske selskab Geely og fremstiller personbiler, holder lukket fra 26. marts til 14. april.

Det kommer til at berøre 25.000 ansatte i Sverige. Der bliver ingen fyringer.

- Hensigten er at lindre effekterne af coronavirus, at beskytte vores ansatte og at mindske påvirkningen af hele virksomheden, siger Volvo Cars' pressechef, Stefan Elfström.

Volvo AB, der først og fremmest er kendt for sin produktion af lastbiler, sender 20.000 ansatte hjem på ubestemt tid fra mandag.

- Vi må finde en balance i diskussionen om effekterne af Covid-19 for ikke at skade borgerne på den ene side og svensk økonomi på den anden, siger Volvo AB's pressechef, Martin Lundstedt, ifølge TT.

De hjemsendte i Volvo AB skal ikke arbejde hjemmefra, men stå til rådigheden for virksomheden. Under den ufrivillige orlov sænkes deres løn med 7,5 procent. For de ansatte i Volvo AB's ledelse sænkes lønnen med 20 procent, rapporterer SVT.

Volvo AB's produktion står i forvejen stille på fabrikker i Belgien og Frankrig. Virksomheden har produktion i 18 lande og forhandler i 190 lande. Det overvejes fortsat, om arbejdet skal stoppes i andre lande.

De 25.000 ansatte på Volvo Cars sendes på såkaldt korttidsarbejde.

Korttidsarbejde er et af af den svenske regerings kriseindgreb for at modgå effekterne af coronavirus. Det gør det muligt at sende de ansatte hjem og at få refunderet halvdelen af lønudgifterne fra staten.

Nedlukningen kommer også til at berøre Volvo Cars fabrikker i Belgien og USA.