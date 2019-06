Tobaksarving fik smidt dommer på porten

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Erik Stener Færch havde taget sin lyse panamahat af og rejste sig, som det sig hører, da dommeren trådte ind i byrettens 14. afdeling på Nytorv.

Derudover havde han ikke meget til overs for dommer Pia Petersens tilstedeværelse under et længe ventet retsopgør mod tobaksarvingens mors tidligere rådgiver Michael Teschl.

- Det er ganske interessant at vi skal i retten med Mads Berendts kone som dommer, sagde Færch få øjeblikke før retsmødets begyndelse til Ekstra Bladet.

Erik Stener Færch er søn af den afdøde mangemillionær Stener Færch, som blev rig på bl.a. aktier i Skandinavisk Tobakskompagni, og tobaksenken Tineke Færch, og refererede til en årelang retssag, som hans mor i sin tid førte mod to partnere i det hedengangne advokatfirma Lind Cadovius.



87-årige Tineke Færch ejer SF-Gruppen, som bedst kan betegnes som en pengetank. Hendes søn, Erik Stener Færch, har været administrerende direktør i selskabet. Foto: Mikkel Møller Jørgensen

Tineke Færch mente, at advokaterne havde spillet en uhæderlig dobbeltrolle og rådgivet hende forkert i forbindelse med salget af en aktiepost til 57 mio. kr. til hendes datter og Erik Stener Færchs søster, Merethe Færch, efter at patriarken, Stener Færch, var død.

Det lykkedes dog hverken Tineke Færch at vinde over advokaterne eller datteren, som hun havde krævet flere hundrede millioner kroner af.

Afgjort i landsretten Teschl, som er kendt som vinder af Dansk Melodi Grand Prix i 1999, sad for første gang i årevis over for Erik Stener Færch, hvis mor sidder på tronen i sit selskab SF-Gruppen, som reelt er en bugnende pengetank. Selskabet har stævnet Teschl for at have tilegnet sig et selskab, fru Færch mener tilhører hende. En strid, som både Teschl og hans advokat gentagne gange har argumenteret for, for længst er afgjort. I april 2017 blev udfaldet af en årelang strid om ubetalt løn og bortvisning, at Michael Teschl fik Østre Landsrets ord for, at han ikke havde forgrebet sig på tobaksenkens pengetank. Den i dag 87-årige kvinde blev dømt til at betale mere end en million kroner (inkl. procesrenter og sagsomkostninger) til Teschl. Landsretsdommen var en omstødelse af en byretsdom fra 2015, hvori man vurderede, at Teschl uberettiget havde brugt 80.000 kroner af tobaksenkens penge til stiftelse af selskabet Leopoldi Holding ApS (Lilla Æske Holding, red.). Landsrettens ord har dog ikke holdt Færch fra at anlægge endnu en sag mod den tidligere betroede medarbejder. Allerede dengang indledte SF Gruppen med sin daværende advokat Tyge Trier kampen mod Teschl for at få fingrene i selskabet. Landsretten lagde dog til grund, at stiftelsen og ejerskabet af selskabet var sket 'efter aftale med og accept af Tineke Færch'. Vis mere Luk

Torsdag lykkedes det til gengæld hendes søn at få dommeren til at trække sig fra sagen.

- Jeg har overvejet det undervejs og har egentlig ikke syntes, at jeg var det (inhabil, red.), da jeg gennemgik sagen, fordi jeg opfattede det sådan, at de sager, min mand var involveret i vedrørte Tineke Færch. Hvis jeg er inhabil, er jeg jo inhabil. Det er klart, sagde dommeren, før hun bad om en pause for at overveje situationen.

Mens Michael Teschl og hans advokat Karoly Németh sukkede i det varme retslokale, greb en tydeligt fornøjet Erik Færch, som kort før retsmødet var hoppet ud af en taxa for målrettet at sætte kurs mod en 7-Eleven i mangel af den pølsevogn, han havde håbet kunne hjælpe ham med at stille sulten.

Pølserne var ikke varme, og Færch måtte nøjes med et par taquitos, og efter få minutter i retten havde også han brug for luft.

- Er det en cigarets tid, er det en halv, spurgte han advokat Peter Paldan Sørensen, som mødte for SF-Gruppen og lod Erik Færch vide, at det var en meget dårlig idé.

- Det er derfor, jeg spørger om lov, fortsatte den 54-årige tobaksarving ufortrødent, før han morede sig over, om dommeren mon var i gang med en 'telefonkonference et eller andet sted i huset'.



Michael Teschl (tv.), som i dag ernærer sig som journalist og forfatter, og hans advokat Karoly Németh. Foto: Linda Johansen

En tilhører, som også har været til stede under andre retsopgør mellem Færch og Teschl, så noget forvirret ud, og Németh brugte ventetiden til at sætte ham ind i habilitetsdiskussionen.

- Jeg vil gå ned at sætte ild til denne, lød det til sidst fra Erik Stener Færch, hvis advokat atter forsøgte at få ham til at blive i retssalen.

- Jeg må vel have lov at aftræde på naturens vegne, sagde han, hvortil advokaten, som var kommet hele vejen fra Bornholm, formanede manden om at skynde sig.

- Jeg skynder mig. Tak skal du have, sagde Færch.

Han nåede ikke tilbage, før dommeren med lettere blussende kinder på ny tog plads i retslokalet.

- Under hele sagens forberedelse var det min opfattelse eller vurdering, at det var Erik Færch, der var part i sagen. Han har stået som partsrepræsentant hele vejen igennem, sagde den tilsyneladende pinligt berørte dommer.

- Jeg har egentlig opfattet, at det var ham, der stod for det selskab. Min mand har været advokat for Tineke Færch i mange år for mange år siden. Siden har der verseret en række retssager mod hans kontor, herunder mod ham som repræsentant herfra, fortsatte Pia Petersen, som undervejs bad om at høre Némeths syn på hendes habilitet.



Michael Teschl - kendt som vinder af Dansk Melodi Grand Prix 1999 - i januar, da sagen blev udsat, fordi Erik Færch var blevet syg. Foto: Linda Johansen

Németh afviste, at dommeren skulle være inhabil, men lige meget hjalp det.

- Sagen stiller sig anderledes nu. Jeg tror, jeg nu er nødt til at sige, at når det nu er kommet så meget frem, at det er Tineke Færch, som jeg må anse som den, der der repræsenterer selskabet, er jeg nødt til at sige, at jeg er inhabil. Jeg skal beklage, at det først kommer frem nu. Jeg kunne selvfølgelig godt have trukket mig inden, men jeg syntes ikke, jeg kunne tillade mig det, når det nu var en sag mod Erik Færch, konkluderede dommeren, som blev afbrudt af Németh.

- Det har aldrig været en sag mod Erik Færch, og det fremgår også af Erhvervsstyrelsen, at Tineke Færch er 100 procent ejer af selskabet. Men Erik har siddet i bestyrelsen. Han har været direktør, men det er han så ikke længere, sagde Németh, før dommeren indskød, at hun også havde opfattet, at Erik Stener Færch var den, der figurerede som ansvarlig for sagen.

- Jeg er sikker på, at Tineke Færch slet ikke kender noget til sagen, bemærkede Németh, før dommeren atter beklagede.



Peter Paldan Sørensen repræsenterer SF-Gruppen i sagen. Foto: Linda Johansen

Først da kom Erik Stener Færch tilbage i retssalen.

- Jeg kan godt bebude med det samme, at Erik Færch er vidne og ikke er partsrepræsentant, og derfor skal han ikke være til stede, sagde Németh, før Erik Stener Færch forsøgte at bryde ind:

- Det vil jeg så godt have lov til at protestere imod, nåede han at udbryde, før Németh brølede:

- Erik Færch, det er usandt. Erik Færch blev smidt ud som direktør 23. maj.

Herefter fulgte et øjeblik, hvor Peter Paldan Sørensen mest af alt forsøgte at dysse Erik Stener Færch ned.

- Man kan værdsætte, at hun gjorde det rigtige. Jeg kan kun respektere det valg, hun har truffet, bemærkede Erik Stener Færch, da retten var hævet, over for Ekstra Bladet.

Peter Paldan Sørensen sendte allerede 21. maj en forespørgelse til retten om at få en ny dommer på sagen. Alligevel ville han ikke kommentere, hvorvidt det var lidt sent, dommeren opdagede, at hun var inhabil.

Til gengæld var han glad for at kunne nå flyet hjem til Bornholm klokken 14.15.



Tyge Trier var i en årrække advokat for Tineke Færch. Foto: Tariq Mikkel Khan

Rigtig beslutning

Det vil formentlig tage måneder, hvis ikke et år, før sagen igen kan berammes.

- Jeg synes, dommeren traf den rigtige beslutning. Ingen har interesse i, at der før, under eller efter kan stilles spørgsmål ved en dommers habilitet. Nu trækker sagen yderligere ud, det er drønærgerligt, men sådan må det være, sagde Michael Teschl, hvis advokat erklærede sig enig:

- Sagen i sig selv er meningsløs, men vi ser den selvfølgelig gerne afsluttet, lød det fra Németh, som ærgrede sig over, igen at være blevet frarøvet muligheden for at stå overfor sin sædvanlige 'ærede modpart' i sager mellem Teschl og Færch, nemlig Tyge Trier.

Det var Trier, som i sin tid udtog stævning mod Teschl. Sagen er blevet afvist tre gange, og i mellemtiden er Tyge Trier blevet sparket ud af SF-Gruppen.

Han var indkaldt som vidne til dagens retsmøde, men må altså vente til næste gang.