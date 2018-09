Tobaksenkes søn sparket ud af familieforetagende

Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.

Erik Færch, søn af den stenrige tobaksenke Tineke Færch, har i årevis nydt godt af sin mors millioner. Den tid er efter alt at dømme nu forbi.

Det er Tineke Færch selv, der har ekskluderet sin 54-årige søn fra selskabet SF-Gruppen ApS, som i praksis er velhaverfamiliens pengetank.

Det lægger Erik Færch ikke selv skjul på, som det fremgår af et langt opslag på hans facebook-side forfattet på engelsk. Ifølge opdateringen forsøgte han i begyndelsen af juni selv at sige op, uden at det blev accepteret:

’Men to uger efter blev jeg alligevel opsagt’, skriver Erik Færch, som også har indset, ’at for nogen er loyalitet til salg. Det er bare et spørgsmål om tidspunkt og pris.

Ud med søn og advokat

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få uddybet Erik Færchs udtræden af familieselskabet.

CVR-registret bekræfter dog, at der 10. juli i år er registreret en række ændringer i virksomhedens ledelse.

Ud over at Erik Færch har mistet direktørkasketten, har advokat Tyge Trier forladt SF-Gruppens bestyrelse.

Erik Færchs mor, som er selskabets reelle ejer, har i samme moment indsat sig selv som administrerende direktør og tegner dermed alene foretagendet, som ifølge sidste regnskab havde en egenkapital på 338 millioner kr.

Han er ude af billedet

Tineke Færchs nuværende advokat Jørn Qviste ønsker ikke at udtale sig om baggrunden for ændringerne i selskabets ledelse og bestyrelse, men bekræfter, at Tyge Trier ikke længere arbejder for Tineke Færch.

– Han er ude af billedet, siger Jørn Qviste til Ekstra Bladet.

Advokaten ønsker ikke at kommentere Erik Færchs udtrædelse af klientens pengetank.

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at Skat jagter et tilgodehavende i millionklassen hos den 87-årige millionøse. Regnskaberne har i årevis sejlet i en sådan grad, at ikke en eneste uafhængig revisor siden 2012 har villet blåstemple dem uden forbehold.

Skattesag

Ifølge en række interne papirer, Ekstra Bladet er i besiddelse af, er Erik Færch blandet ind i skattesagen, ’idet dispositionerne ganske tydeligt er initieret af ham. Det er ligeledes ham, der har konstrueret det ’set-up’, hvori de ubeskattede midler er overført til udlandet, og her blevet gjort tilgængelig og frit anvendelige for ham,’ lyder det i den anonyme anmeldelse, som i sin tid fik Skat til at gå ind i sagen.

Det har Erik Færch tidligere afvist over for Ekstra Bladet.

16 mio. kr. til luksuslejligheder

SF-Gruppen er under mistanke for at have overtrådt selskabsloven ved at have ydet et ulovligt lån på 15,7 millioner kr. til en hollandsk fond, tegnet af Erik Færchs nu forhenværende samlever.

Som Ekstra Bladet tidligere beskrevet, har Erik Færch modtaget ikke under 15,7 mio. kr. fra sin mor. Penge, som blandt andet er gået til køb af luksuslejligheder i Lissabon.

Ekstra Bladet har gentagne gange forgæves forsøgt at få Tyge Triers bemærkninger til hans udtræden af SF-Gruppen, men han har ikke besvaret henvendelserne. Det har heller ikke været muligt at få Tineke Færchs kommentarer.