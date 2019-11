Tøj-millionær tager pant i tv-koks millionvilla

Har du en god historie? TIP Ekstra Bladets erhvervsredaktion her.

Millionæren Per Ulrik Andersen, der blandt andet er medejer af tøjvirksomheden Samsøe & Samsøe, har ikke blot fået 50 procent af ejerskabet af restaurantkæden Lêlê efter en konkurs i oktober - han har også fået pant i stifter og frontfigur Anh Lês private millionvilla på Frederiksberg.

Det fremgår af Tinglysningen.

Per Ulrik Andersen har fået pant svarende til 2,85 millioner kroner i tv-kokkens villa, der har en offentlig vurdering på 7.844.000 kroner.

Dermed kan tøj-millionæren, hvis betingelserne i pantebrevet ikke overholdes, tvinge tv-kokken til at sælge huset, såfremt hun ikke kan betale ham 2,85 millioner.

Anh Lê har været frontfigur for restaurantkæden, og er blandt andet kendt som kok i Go' Morgen Danmark. Foto: Ritzau Scanpix

9,7 millioner

Lêlê-kæden blev begæret konkurs 15. oktober, og få dage efter, 29. oktober, blev pantet i Frederiksberg-villaen tinglyst.

Selvom kæden blev begæret konkurs, kører restauranterne dog videre som tidligere. Selskabets værdier blev nemlig solgt videre til et nyt selskab, hvor Per Ulrik Andersen altså ejer 50 procent.

Tilbage står kreditorerne med krav på 9,7 millioner kroner, fremgår det af en oversigt fra kurator over aktiver og passiver i konkursboet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

I forbindelse med salget af aktiverne fra selskabet, fik Jyske Bank, der var restaurantkædens bank, indfriet pant i selskabets aktiver svarende til mindst tre millioner kroner.

Ifølge Tinglysningen havde banken ved konkursen dog ydermere sikkerhed i Anh Lês ejendom via en fuldmagt over selvsamme ejerpantebrev på 2,85 millioner kroner, som Per Ulrik Andersen nu har underpant i. Banken slettede sin fuldmagt 21. oktober.

Ville ud

Sletningen af fuldmagten tyder på, at bankens sikkerhed i ejendommen har indgået i handlen af den konkursramte restaurantkæde, mener Lars Wismann, direktør i Wismann Property Consult, der blandt andet rådgiver om investering i ejendomme.

- Det ser ud som om, at Per Ulrik Andersen har indgået en aftale med Jyske Bank om at indfri deres pant i virksomheden, mod til gengæld at overtage pantet i ejendommen på Frederiksberg.

- Jyske Bank har tilsyneladende ønsket at komme ud af selskabet så hurtigt som muligt, og har sandsynligvis valgt at 'sælge' pantet i selskabet til underpris ved også at lade pantet i ejendommen indgå i handlen, siger Lars Wismann.

Kurator Piya Mukherjee har ikke villet oplyse, præcis hvad Lêlês aktiver blev solgt videre til.

Men det fremgår af hendes opgørelse over aktiver og passiver, at Jyske Bank udover pant for tre millioner kroner havde pant i en andelslejlighed til erhverv på Østerbrogade 56 i København.

Værdien af pantet i andelen ønsker hun dog ikke at oplyse.

Over fem millioner

Herudover blev der i prisen indregnet, at selskabet skyldte sine medarbejdere 1,9 millioner kroner i form af blandt andet manglende løn, som det nye selskab forpligtede sig til at betale.

Overskuddet i konkursboet fra salget af aktiverne beløb sig i alt til 218.605 kroner.

Ud fra kurators opgørelse ser det altså ud til, at selskabets værdier er solgt for mindst fem millioner kroner, hvis man lægger de tre millioner kroner i virksomhedspant, 1,9 millioner kroner til medarbejderne samt 218.605 kroner i overskud sammen.

Per Ulrik Andersen og Anh Lê vil gennem deres pressebureau heller ikke oplyse, præcis hvad aktiverne er handlet for, men der er ifølge deres PR-folk betalt mere end fem millioner.

Hverken Per Ulrik Andersen eller Anh Lê har ønsket at stille op til interview.