Tøjeksperten risikerer konkurs

Coronakrisen kan kræve sit næste offer i det danske erhvervsliv, når Tøjekspertens skæbne afgøres fredag, skriver Børsen.

Her skal ejeren, PWT Group, nemlig kæmpe for overlevelse.

I skifteretten i Aalborg skal den skrantende kapitalkæde få stemt en overlevelsesplan igennem, og det er langt fra givet, at det vil lykkes rekonstruktørerne at lykkes med det.

Blandt andre leverandøren, undertøjsmærket JBS, er skeptiske.

- Vi venter på en masse ting og er i dialog med vores advokat hele tiden, som også snakker med PWT’s advokater. Hvis vi siger ja til, at det skal køre videre indtil primo juni, vil vi vide noget mere om, hvad der ligger i det, fortæller Michael Alstrup, JBS' administrerende direktør til Børsen.

Håber på mere kredit

Andreas Mylin, Accura, og Christian Jul Madsen og Kromann Reumert står sammen med PWT's egen ledelse sammen om at forsøge at redde selskabet, der udover Tøjeksperten også driver tøjkæderne Wagner og Brandstad og er bagmændene til mærker som Junk de Luxe og Lindbergh.

Den har været gal i noget tid, og 17. april endte man ud i betalingsstandsning og har begæret en rekonstruktion for at kunne få lidt længere snor med, hvad de skylder.

Den er heller ikke helt ubetydelig - 534 millioners gæld er, hvad PWT i øjeblikket slås med, og en del af planen for rekonstruktionen indebærer et forsøg på yderligere 100 millioners kredit i Spar Nord Bank og en lukning af Lindbergh.

Et af de centrale usikkerhedspunkter for JBS er, hvor stort et udbytte aktionærerne kan få i det forslag, der altså kommer på bordet i morgen.

- Jeg har ikke noget på skrift om en kommende aftale. De kunne jo komme og sige, at de skal have en større rabat, end de får i dag, eller andet, som vi ikke kan acceptere, siger Michael Alstrup til Børsen.

PWT Group har eksisteret siden 2007 og driver endnu 197 butikker fordelt mellem de skandinaviske lande og Kina.