Tonsvis af ulovlig beton spredt ud i kæmpe byggeri

Ikke bare betonen i fundamentet under et 23-etagers højhus på Amager er ulovlig, erkender entreprenørfirmaet Bach Gruppen nu

Ved du noget om BG Beton eller Bach Gruppen, så skriv til Ekstra Bladets journalist på mr@eb.dk

Krisen for mangemillionæren Finn Bach og hans firma Bach Gruppen fortsætter med at vokse.

Teknologisk Institut dokumenterede for måneder siden, at fundamentet under et 23 etagers højhus på Amager er alt for svagt og indeholder byggeaffald og gammel beton.

Men Bach Gruppen oplyser nu, at et betonværk opstillet på byggepladsen, der har leveret til bygninger ud over højhuset, aldrig har haft den lovpligtige certificering.

Rigmand tog røven på kommune: - Totalt til grin

Lovgivningen er ellers ganske klar, oplyser Rikke Kure Wendel, kontorchef i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

'Bygningsreglementet sætter via standarden (DS/EN 206 DK NA) krav om, at betonværket skal være certificeret ved produktion af beton til en specifik anvendelse. Hvis dette krav er gældende i en konkret (i det konkrete tilfælde, red.), er der ikke lovligt at producere beton fra et værk, som ikke er certificeret.

'I situationen som du beskriver, vil der altså være tale om et ulovligt forhold, der skal lovliggøres,' skriver hun i en mail.

Multimillionær får påbud på stribe: Det er kutyme

Situationen, hun henviser til, er beton leveret til bygninger, hvor det har en vis betydning for bygningens sikkerhed.

Artiklen fortsætter under billedet.



Betonværket opstillet på byggepladsen ses her. Foto: Privat

Folk er flyttet ind

Præcis hvor stor en del af betonen til de omkringliggende bygninger, hvor folk allerede er flyttet ind, og højhuset, der kommer fra det omstridte værk, er uvist. Skal man tro et svar fra Bach Gruppen til kommunen, har det været brugt yderst flittigt.

'Vi har som oplyst valgt, da der har været rejst tvivl om at dele af betonleverancen er kommet fra et ikke certificeret værk, at igangsætte et omfattende prøveprogram på alle bygninger i nødvendigt omfang,' lyder det i en mail fra direktør i entreprenørfirmaet Lene Christensen.

På et luftfoto af byggepladsen fra maj 2017 fremgår det også, at betonværket har været på byggepladsen helt fra byggeriets start.

Betonskandalen: Kæmpebyggeri skal undersøges

For uger tilbage skrev Berlingske om mulige problemer med betonen i nabobygningerne, der er taget i brug. Københavns Kommune har siden bedt om undersøgelser af bygningerne.

Det er Bach Gruppens betonfirma BG Beton, der har leveret beton til byggeriet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bach Gruppen: Vi blev snydt af død direktør

Lene Christensen er direktør i Bach Gruppen. Ekstra Bladet har adskillige gange spurgt om et interview med stifteren af Bach Gruppen Finn Bach, men det har han ikke ønsket. Foto: PR

Bach Gruppen har i adskillige uger ikke villet svare klart på spørgsmål om betonværket på byggepladsen.

Men den interne undersøgelse bestilt af Bach Gruppen viser ifølge selskabet, at den nu afdøde direktør i BG Beton Henrik Steffensen skjulte oplysninger for ledelsen i Viborg-selskabet om, at værket ikke var certificeret.

'Både vi i Bach Gruppen og den nuværende ledelse i BG Beton bliver først opmærksomme på den manglende certificering af værket på Njalsgade, som led i vores omfattende interne undersøgelse.

'Misvisende mails og statusopdateringer helt frem til Henriks død har som med meget andet efterladt os i den tro, at alt var i den skønneste orden,' skriver direktør i Bach Gruppen Lene Christensen i en mail sendt via PR-bureauet Geelmuyden Kiese.

Multimillionærs betonfirma afsløret

Nemt at være bagklog

Ekstra Bladet har tidligere og i forbindelse med denne artikel spurgt Bach Gruppen, hvordan betonværket kunne køre videre og producere ulovlig beton i knap et år, efter Henrik Steffensen var gået bort, hvis han var ansvarlig for at holde det skjult.

Det er der ikke kommet et klart svar på. Lene Christensen ville dog ønske, at den nye ledelse i betonfirmaet havde været mere opmærksomme.

'Det er altid nemt at være bagklog, og jeg ville da ønske, at den nuværende ledelse havde været opmærksom på certificeringerne på de enkelte værker. Nu er det imidlertid sket og det tager vi selvfølgelig det fulde ansvar for,' skriver hun.

Multimillionærs byggekoks lukker køkkenfirma

Mikael Nielsen blev efter Henrik Steffensens død udnævnt til ny direktør i BG Beton.

Medarbejdere politianmeldt

Bach Gruppen har over de seneste uger også erkendt, at kunder af deres betonfirma på Sjælland er blevet snydt for cirka en million kroner via overfakturering.

'Henrik og en række tidligere medarbejdere er nu blevet politianmeldt for omfattende svindel og dokumentfalsk, og vi arbejder stadig på at klarlægge præcis, hvad der er op og ned i hele sagen, skriver Lene Christensen videre.

Københavns Kommune standsede byggeriet på højhuset helt tilbage i september måned, og Bach Gruppen har endnu ikke fået godkendt en plan for, hvordan bygningen kan blive stående.