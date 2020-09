Topchef færdig

Den tyske finansdirektør Marcus Desimoni stopper i GN Store Nord efter fem års ansættelse.

Det oplyser høreapparatvirksomheden i en fondsbørsmeddelelse.

Desimoni forlader GN Store Nord pr. 31. december 2020.

Han afløses af Peter la Cour Gormsen, som er nuværende CFO hos GN Audio, hvilket han også vil fortsætte med at være.

Forskerordning

Da Ekstra Bladet sidste år satte fokus på den såkaldte forskerordning for topchefer, som sikrer dem en lav skattebetaling af lønnen, skilte GN Store Nord sig ud.

Afslører at finansdirektør slipper billigt i skat

De var nemlig en af de eneste store danske selskaber, som åbent ville sætte navn på, hvem i deres direktion, der var ansat på den lukrative forskerordning.

Her blev Marcus Desimoni nævnt.

Som reglerne er nu vil man som ansat på forskerordningen kunne få skatterabatten i op til syv år. Marcus Desimoni har været i GN Store Nord i fem år, og han vil dermed have to år tilbage, hvor han kan nøjes med at betale 33 procent i skat.

Det er uvist, hvad han skal fremover, men i fondbørsmeddelelsen fremgår det, at han stadig vil være tilknyttet selskabets 'Strategi Komité'.