Topchef fik 18 milioner for sin underskrift

Smykkeproducenten Pandora ansatte i april 2019 svenske Alexander Lacik som ny topchef.

Men det krævede en del nuller på lønsiden for at få ham til at sætte sin underskrift på en kontrakt.

Således har den 55-årige Alexander Lacik, der kom fra en stilling som topchef i engelske Britax, fået 18 millioner kroner i en såkaldt sign on bonus, viser det netop offentliggjorte regnskab for Pandora.

Pengene blev ifølge regnskabet udbetalt som kompensation, da han ved skiftet gav afkald på en pose penge, som han ellers ville have fået hos Britax på et senere tidspunkt.

Samlet set fik den svenske topchef 29.9 millioner kroner i lønpakken, hvilket betyder, at han på sine ni måneders arbejde, nåede at få tjent knap 12 millioner kroner yderligere.

Stormvejr

Lacik tog over efter Anders Colding Friis, der blev fyret som topchef et halvt år forinden. Han nåede at få udbetalt 42,8 millioner kroner i løn sit sidste år, hvilket inkluderede en fratrædelsesgodtgørelse.

Men ansættelsen af Lacik er langt fra den eneste, der er sket på Pandoras ledelsesgange i 2019, hvor man har været igennem et stormvejr med svigtende salg.

Udover en ny topchef kom der også ny bestyrelsesformand i skikkelse af Peter A. Ruzicka. Derudover fratrådte driftsdirektør Jeremy Schwartz også med øjeblikkelig virkning den 2. april.

Årsregnskabet for 2019 er dyster læsning for Pandora. Omsætningen er sidste år faldet med fire procent til 21,9 milliarder kroner, og samtidig er overskuddet efter skat dykket med hele 42 procent til 2,9 milliarder kroner.

Aktien er i den forbindelse faldet med flere procenter i dag.