Topchef forlader TDC

TDC's administrerende direktør, Allison Kirkby, forlader TDC til fordel for en stilling som direktør hos Telia.

Det oplyser TDC i en pressemeddelelse.

Kirkby overtog roret hos TDC for blot 11 måneder siden, og hun fratræder med øjeblikkelig virkning.

Ifølge TDC har hun i de 11 måneder blandt andet haft held med at få fremgang i forhold til virksomhedens strategiske ambition om at investere i national digital infrastruktur.

- På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke Allison Kirkby for hendes bidrag til TDC. Selvom hendes ansættelse var kort, efterlader hun en organisation, der strategisk står i en bedre position og er klar til den videre fremgang i vores mission om at opbygge og støtte en innovativ, åben model for at forbinde hele Danmark til fremtidens digitale muligheder, lyder det fra bestyrelsesformand Bert Nordberg i pressemeddelelsen.

TDC's bestyrelse er nu gået på jagt efter en ny direktør. I mellemtiden vil de nuværende næstformand, Mike Parton, tage over som fungerende direktør.

- Jeg takker bestyrelsen og mine kollegaer i direktionen for deres samarbejde og den tillid, jeg er blevet vist, lyder det blandt andet fra den nu afgående direktør, Allison Kirkby.

Inden hun kom til TDC havde Kirkby blandt andet været direktør i det svenske teleselskab Tele2, hvor hun også havde været finansdirektør.

Hun afløste sidste år Pernille Erenbjerg, som havde siddet i TDC's direktørstol siden 2015.