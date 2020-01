Topchef går ned i løn

16,7 millioner kroner.

Sådan lød den samlede lønpakke til Ørsted-topchefen Henrik Poulsen i 2019.

Det har energiselskabet netop offentliggjort i en vederlagsrapport, som kommer i forbindelse med årsregnskabet, der også er kommet i dag.

Den samlede løn er mindre end året forinden, hvor han fik udbetalt 17,3 millioner kroner, hvilket svarer til en nedgang på ca. 3,5 procent.

I løbet af de senere år har Ørsted-aktien givet aktionærerne nogle flotte afkast. Også Henrik Poulsen kan glæde sig over at have en god portion aktier i selskabet, som nu er rigtig mange penge værd.

Ifølge vederlagsrapporten har han 144,798 aktier, hvilket p.t. har en værdi af mere end 100 millioner kroner.

Seks milliarder

I 2019 fik Ørsted et overskud på seks milliarder kroner, og her var det især indtjeningen fra selskabets vindmølleparker, som gik i vejret.

Målt op imod sidste år er Ørsteds overskud på bundlinjen dog faldet fra 19,5 milliarder kroner.

Faldet kan blandt andet forklares med et større salg af en andel af en vindmøllepark i 2018. Ørsteds resultater har det med at svinge meget fra år til år.

Henrik Poulsen erklærer derfor 2019 for et succesfuldt år.

- 2019 var et godt år for Ørsted med fortsat strategisk fremgang og global udvidelse. Vi opnåede et tilfredsstillende overskud på driften, og den grønne andel af vores varme- og el-produktion nåede nye højder på 86 procent, siger han i en kommentar til regnskabet.