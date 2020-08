Topchef træder tilbage efter hjertefejl

63-årige Klaus Steen Mortensen trækker sig som topdirektør i det Aalborg-baserede Bladt Industries, der har en omsætning på mere end to milliarder kroner.

Han havde vejrtrækningsproblemer, gik til lægen og fik konstateret en hjertefejl.

Det har fået ham til at trække stikket. Det skriver dagbladet Børsen:

- Jeg har ikke nogen symptomer, men jeg er kommet frem til, at jeg ikke skal have et job, hvor jeg er adm. direktør. Kroniske sygdomme er jo ikke ligefrem livsforlængende, siger han til avisen.

I stedet bliver han medlem af selskabets bestyrelse. Ledelsesansvaret overtager Anders Søe-Jensen, der tidligere har været ansat i Vestas. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Selskabet har 495 fuldtidsansatte.