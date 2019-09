Topchef trækker sig efter indrømmelse

Den japanske bilproducent Nissans administrerende direktør, Hiroto Saikawa, træder tilbage 16. september.

Det oplyser Nissans bestyrelsesformand, Yasushi Kimura.

Han bliver midlertidigt erstattet af driftsdirektør Yasuhi Kimura, mens Nissan leder efter en ny permanent topchef.

Saikawa har været under stigende pres for at forlade sin post. Årsagen er, at han i sidste uge indrømmede at have taget imod tvivlsomme betalinger.

Han har stået i spidsen for bilproducenten, efter at den tidligere skandaleramte topchef Carlos Ghosn sidste år blev anholdt og smidt ud.

Carlos Ghosn er anklaget for skattefusk og officielt sigtet for tre separate forhold. Han er løsladt mod kaution og afventer sin retssag.

Han har erklæret sig uskyldig.

Ghosn afviser de mange anklager, som er blevet fremsat mod ham. Han hævder, at han er blevet stukket i ryggen af tidligere kolleger, som han mener, har begået et kup mod ham.

Saikawa blev i lang tid omtalt som 'et af Ghosns børn' - en loyalist over for den tidligere så magtfulde erhvervsleder. Men han overraskede ved at tage lidenskabeligt afstand fra sin tidligere velgører på en pressekonference om skandalerne om Ghosn.

Men iagttagere siger til AFP, at det også er malstrømmen fra skandalerne om Ghosn, som har ramt Saikawa.

Udviklingen i Nissan har skabt tvivl om en alliance mellem japanerne og franske Renault på et tidspunkt, hvor der er udbredt usikkerhed i den globale autoindustri.

I begyndelsen af marts blev Ghosn løsladt fra det fængsel i Japan, hvor han siden november havde siddet varetægtsfængslet. Løsladelsen skete, efter at Ghosn havde betalt, hvad der svarer til 59 millioner kroner i kaution.

Knap en måned senere, 4. april, blev Carlos Ghosn anholdt igen efter nye svindelanklager.