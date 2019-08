Topdirektør stopper i Novozymes

Den store danske enzymproducent Novozymes' finansdirektør, Prisca Havranek-Kosicek, stopper med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser virksomheden i en fondsbørsmeddelelse.

Fratrædelsen sker 'af personlige årsager', oplyser bestyrelsesformand Jørgen Buhl Rasmussen og administrende direktør Peder Holk Nielsen.

'Novozymes A/S og Prisca Havranek Kosicek har i fællesskab indgået aftale om, at hun af personlige årsager fratræder sin stilling som finansdirektør med øjeblikkelig virkning. Vi vil gerne takke Prisca for hendes solide arbejde gennem det sidste halvandet år med at sikre leveringen af vores opdaterede strategi. Vi ønsker Prisca held og lykke med hendes fremtidige virke,' lyder det i en fælles udtalelse.

Finansdirektøren nåede at sidde på posten i halvandet år. Hun kom fra en tilsvarende stilling i rejsegiganten Kuoni.

Novozymes oplyser, at man forventer snart at have afløseren på plads.

Udmeldingen om finansdirektørens fratræden kommer samtidig med, at Novozymes har fremlagt virksomhedens seneste halvårsregnskab.

Her oplever virksomheden en lille tilbagegang, som dog var ventet.

- Vores salgsresultat for 1. halvår er ikke tilfredsstillende men som forventet efter de justerede helårsforventninger pr. 6. juni. Afmatning i landbruget i USA og på nogle af udviklingsmarkederne, bl.a. i Mellemøsten, har skabt modvind, lyder det fra Peder Holk Nielsen.

Se også: Pressede amerikanske landmænd koster på salget hos Novozymes

Novozymes oplyser, at Prisca Havranek Kosiceks fratræden ikke har indflydelse på regnskabet.