Topdirektør stopper i Novozymes

Den danske gigant Novozymes skal have ny direktør næste år.

Det oplyser virksomheden i en selskabsmeddelelse.

Ifølge Novozymes stopper Peder Holk Nielsen således som administrerende direktør i begyndelsen af 2020 'efter aftale med bestyrelsen'.

Udskiftningen sker som led i en ny strategi i Novozymes, og fordi man har oplevet udfordringer de seneste år, og 'det er nødvendigt, at selskabet fremover leverer øget omsætningsvækst,' som de formulerer det i meddelelsen.

- Tiden er endnu ikke helt inde til at sige endeligt tak til Peder, men bestyrelsen ønsker at anerkende hans store indsats i opbygningen af Novozymes og hans medvirken til at gøre det til en stærk, lønsom og bæredygtig forretning, siger bestyrelsesformand Jørgen Buhl Rasmussen i meddelelsen.

Bestyrelsen i Novozymes forventer, at de kan offentliggøre navnet på den nye direktør inden for kort tid. De oplyser, at det vil være en ekstern rekruttering, og at det således vil være en uden for Novo-gruppen.

Peder Holk Nielsen vil fortsætte på posten indtil afløseren er fundet.

- Efter 35 år hos Novozymes, heraf de 25 som en del af ledelsesteamet, føler jeg, at jeg har givet selskabet, hvad jeg kan, og at det er et godt tidspunkt at give depechen videre, lyder det fra Holk Nielsen i selskabsmeddelelsen.

- Jeg er meget glad for den stærke position, Novozymes har i dag, vores globale tilstedeværelse for kunderne og vores teknologi. ‛Better business with biology’ og vores fantastiske ‛Zymers’ udgør en meget stærk kombination, som er med til at skabe en bedre verden og styrke vores forretning, siger han.

Novozymes har økonomisk haft et skidt 2019, og tidligere i oktober måtte man sande, at det ikke kan lade sig gøre at lave økonomisk vækst i år. I stedet vil man kæmpe for at ramme et økonomisk nul for året, idet årets første ni måneder var dårligere end ventet.

