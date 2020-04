Topfolk flygter fra kriseramt kendisfirma

Ved du noget om sagen? Så skriv til journalisterne her.

For et halvt år siden så alt lyst ud for ACT.Global, og det fik kendte erhvervsfolk, politikere og sportspersoner til at flokkes om selskabet fra Kastrup.

Men i februar måtte selskabet pludselig præsentere et underskud på hele 120 millioner kroner, selvom direktør Carsten Jensen havde lovet et stort overskud.

Siden er de kritiske historier piblet frem, og nu undersøges selskabet for lovbrud af Erhvervsstyrelsen.

Tidligere Venstre-minister Helge Sander har været rådgiver for ACT.Global, hvor hans 'fodboldven' Carsten Jensen er direktør og storaktionær. Nu er hans samarbejde med selskabet imidlertid afbrudt. Foto: Stine Tisvilde

Krisen har skabt kø ved udgangen i ACT.Global, der sælger midler til bekæmpelse af bakterier.

- Jeg har ikke længere noget med virksomheden at gøre. Jeg løser hverken opgaver eller andet, siger Helge Sander, tidligere videnskabsminister for Venstre.

Han har i en længere periode været rådgiver for ACT.Global, som han blandt andet har hjulpet med ansøgninger hos EU og Statens Serum Institut.

Årsagen til bruddet holder Helge Sander for sig selv.

- Det har jeg ingen kommentarer til. Jeg er bare ikke længere tilknyttet selskabet, siger han.

Ragede uklar med direktøren

Den tidligere minister er dog langt fra den eneste, som for nylig har forladt selskabet.

Indenfor den seneste måned har først Ole Kristoffersen, stifter af Lagkagehuset, og siden formand Brian Lund Mollerup trukket sig fra bestyrelsen i ACT.Global.

Ole Kristoffersen, stenrig stifter af Lagkagehuset, har både været investor og medlem af bestyrelsen i ACT.Global. For nylig har han dog trukket sig fra bestyrelsen - uden at ville forklare hvorfor. Foto: Jan Unger/POLFOTO

- Der er nogen i bestyrelsen, som jeg ikke er enig med. Og så har jeg besluttet ikke at fortsætte. Det er meget klart. Men hvad vi er uenige om, vil jeg gerne holde for mig selv, sagde den afgående formand i den forbindelse til Ekstra Bladet.

Bestyrelsen i ACT.Global består i dag kun af direktør Carsten Jensen og hans driftsdirektør Geza Balint.

ACT.Globals store nedtur I oktober 2019 fortalte Carsten Jensen, direktør og storaktionær i ACT.Global, at selskabet ville komme ud af året med et solidt millionoverskud. Det blev dog i stedet et underskud på 120 millioner kroner. Siden er de kritiske historier om selskabet og direktøren piblet frem. Ekstra Bladet har blandt andet afsløret, at han har en række konkursramte og opløste selskaber bag sig. Desuden var han så sent som i oktober 2016 en tur i Fogedretten, fordi hans personlige holdingsselskab ikke kunne betale en gæld på 600.000 kr. - Carsten Jensen er ikke til at stole på. Så enkelt er det, har norske Jan Ivar Sylte, som havde pengene til gode, fortalt til Ekstra Bladet. I midten af februar meddelte Erhvervsstyrelsen, at ACT.Global skulle undersøges for lovbrud. Den undersøgelse pågår endnu. Vis mere Luk

Et tredje medlem af bestyrelsen, erhvervsmanden Carlos Melia Christensen, har nemlig også trukket sig.

På det sociale medie Linkedin forklarer han, at bruddet skyldes uenigheder omkring 'værdier, ledelsesstil og personlighed' mellem ham selv og direktør Carsten Jensen.

'Vores veje blev nødt til at skilles,' skriver han.

Carlos Melia Christensen har ikke svaret på Ekstra Bladets gentagne henvendelser om sagen.

Fodboldprofil trækker sig

Siden 2016 har Kim Friis Larsen været direktør og bestyrelsesmedlem i datterselskabet ACT.Global Sport, som forsøger at sælge produkter til blandt andet sportsklubber og svømmehaller.

Men også han er nu fortid i selskabet.

- Jeg har ingen kommentarer, siger han, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen.

- Handler det om, at du ikke længere tror på projektet?

- Jeg har ingen kommentarer.

Den tidligere landsholdsspiller Bjarne Goldbæk har været blandt investorerne i ACT.Global. Det er han ikke længere. Foto: Kim Agersten/POLFOTO

Det samme svar kommer fra Bjarne Goldbæk, tidligere landsholdsspiller i fodbold. Han er én blandt omkring 200 investorer, som de seneste år har tilført millioner af kroner til selskabet.

- Jeg er ikke længere en del af ejerkredsen i ACT.Global, siger han.

- Hvad skyldes det?

- Det har jeg ingen kommentarer til.

Hverken Carsten Jensen eller ACT.Globals kommunikationsdirektør, Louise Damgaard-Bochlas, har svaret på Ekstra Bladets henvendelser.