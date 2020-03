Topfolk i skandalefirma skal betale 200 mio. i erstatning

Ansvaret for konkursen i det skandaleramte lampefirma Hesalight er nu blevet placeret.

I en netop afsagt dom har Byretten i Roskilde besluttet, at fire tidligere topfolk skal betale en samlet erstatning på 200 mio. kr. til konkursboet.

Det drejer sig om topchef Lars Nørholt, formand Lars Jørgensen, bestyrelsesmedlem Martin Kent Nielsen og revisor Frank Bergmann Hansen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lars Nørholt stiftede Hesalight i 2009. Foto: Carsten Bundgaard

'Det har hele tiden været konkursboets opfattelse, at selskabets ledelse og revisor har pådraget sig erstatningsansvar over for konkursboet og dets kreditorer,' skriver kurator i boet efter Hesalight Henrik Selchau Poulsen i en meddelelse.

Mens de fire topfolk blev dømt i sagen, er bestyrelsesmedlemmet Niels Mikkelsen - der er tidligere topchef i modeselskabet IC Companys - frifundet for erstatningsansvar.

Hesalight gik konkurs i november 2016 og efterlod investorer som Pensiondanmark, Danske Bank, Pensam og IKEA med et samlet tab på over 500 millioner kroner.

Uansvarlige kontrakter

De fem tidligere topfolk var stævnet af kurator i konkursboet efter Hesalight, Henrik Selchau Poulsen fra advokatfirmaet Bruun & Hjejle.

Kuratorens påstand var, at 48-årige Lars Nørholt som direktør i Hesalight indgik en stribe uansvarlige kontrakter med kunder i bl.a. Brasilien og Serbien, der førte til massive tab.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hesalights hovedkontor i Roskilde blev samtidig med konkursen i november 2016 ransaget af Bagmandspolitiet. Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Desuden var den tidligere direktør stævnet for uberettiget at have overført 75 millioner kroner fra Hesalights kasse til selskaber og konti tilhørende ham selv og hustruen, Sanne Nørholt.

Lars Nørholt blev i januar 2019 idømt syv års fængsel for at have svindlet for mere end 400 mio. kr. i Hesalight. Sagen er anket til landsretten, som fælder endelig dom på torsdag.

Enormt pengeforbrug

De tre bestyrelsesmedlemmer Lars Jørgensen, Martin Kent Nielsen og Niels Mikkelsen var stævnet for ikke at have ført ordentligt tilsyn med forholdene i Hesalight og direktørens handlinger.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hesalights tidligere formand og medejer, Lars Jørgensen, er blandt de dømte i sagen om erstatningsansvar. Pr-foto

Skandalen om Hesalight Dagens dom fra byretten er den foreløbige kulmination på skandalen om Hesalight, der blev stiftet i 2009. Blot fem år senere kunne direktør og hovedejer Lars Nørholt fremvise store millionoverskud i selskabet fra Roskilde, der solgte LED-belysning. På baggrund af de flotte regnskaber lykkedes det i 2014 og 2015 at hente en investering på omkring 600 millioner kroner fra bl.a. Pensiondanmark, IKEA, Danske Bank og Pensam. Men i 2016 afslørede Børsen og Jyllands-Posten i en lang række artikler, at Hesalight slet ikke var den succes, som det udgav sig for at være. I stedet havde selskabet næsten udelukkende levet af investorernes penge, som var brugt op i november 2016. Her gik Hesalight konkurs. Samme dag slog Bagmandspolitiet til og ransagede hovedkontoret i Roskilde samt Lars Nørholts store villa i samme by. Den tidligere topchef blev i januar 2019 idømt syv års ubetinget fængsel af byretten. Han blev kendt skyldig i bedrageri, dokumentfalsk, mandatsvig, momssvig og skyldnersvig for samlet mere end 400 mio. kr. Dommen er anket til landsretten, hvor den afgøres senere på ugen. Vis mere Luk

Den manglende kontrol var ifølge kurator Henrik Selchau Poulsen medvirkende til, at selskabet i perioden fra oktober 2015 til maj 2016 brændte mere end 400 mio. kr. af, mens der kun kom ca. 35 mio. kr. i kassen.

Endvidere var revisor Frank Bergmann Hansen stævnet for at have blåstemplet Hesalights flotte regnskaber, selvom de senere skulle vise sig at være komplet misvisende.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra de dømte.