Topmøde i EU: Plan for økonomisk nødhjælp udskydes to uger

Det var en 'intens politisk debat', og den endte uden det ønskede resultat for de EU-lande, som savner akut nødhjælp til økonomier i frit fald som følge af coronakrisen.

EU's stats- og regeringschefer kunne ikke enes om slagskraftige finanspolitiske greb, da de torsdag tilbragte en lang aften sammen - forbundet via videoforbindelser.

En pakke af initiativer, der skal imødegå de alvorlige økonomiske følger af coronavirus, skal udarbejdes af eurozonens finansministre 'i løbet af to uger'.

I en erklæring skriver stats- og regeringschefer om opgaven, der nu sendes tilbage til finansministrene:

- Disse forslag skal tage højde for, at chokket fra Covid-19 er uden fortilfælde og påvirker alle vores lande.

Finansministrene i Eurogruppen forsøgte tirsdag aften at blive enige om tiltag. Det kunne de ikke, og derfor blev den en lang torsdag aften for Mette Frederiksen og de øvrige stats- og regeringschefer foran computerskærmen.

Holland var imod flere af de forslag, som har været fremme før topmødet. Nogle ønsker såkaldte coronaobligationer, som er en fælles gældsudstedelse, der skal holde hånden under de hårdest ramte økonomier.

Det udelukkede den hollandske premierminister, Mark Rutte, efter mødet.

Nogle EU-lande har desuden bedt om fleksible lån fra EU's redningsfond (ESM), og de har bedt om, at disse lån skal være uden betingelser.

Også det kan Rutte ikke acceptere, gentog han efter videomødet torsdag.

EU-præsident Charles Michel pegede på en af årsagerne til, at man ikke vil tage stærkere medicin i brug nu: Det handler om, at man skal bruge 'disse værktøjer' på 'det rette tidspunkt'.

- Eurogruppen har drøftet forskellige forslag. ESM hører under disse. Vi har bedt Eurogruppen om at se nærmere på det, siger Michel og fortsætter:

- Det vigtige signal er, at alle medlemslande anerkender, at denne krise er exceptionel, og den kræver et meget stærkt svar, siger Michel.

EU-landene talte også om de sundhedsmæssige aspekter af coronavirus. Men i modsætning til de to topmøder i sidste og forrige uge, fyldte den økonomiske krise mere på torsdagens videomøde.