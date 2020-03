Torben har mistet 90 procent af sine kunder over natten

Det var noget af en bombe, som Mette Frederiksen smed i aftes, da hun meldte ud, at Danmark lukkede ned grundet coronavirussen.

Alle danskere vil komme til at mærke konsekvenser på den ene eller anden måde.

For kokken Torben Ryde, der har en mindre cateringvirksomhed, har nedlukningen betydet, at 90 procent af hans kunder pludselig sprang fra.

- I går havde jeg 50 kunder, men nu har jeg kun fire tilbage. Det er sket over night, siger han til Ekstra Bladet.

Hans firma Ryde Gastronomi, der har ni ansatte, leverer frokost til virksomheder på arbejdspladsen og har gjort det siden 2006. Primært til den private sektor.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har lige investeret i et nyt køkken for at kunne tage flere kunder og vækste. Og så sker det her, hvor det bare fuldstændig falder på jorden, siger Torben Ryde, der ikke har haft kontrakter med sine kunder, og derfor findes der ikke nogen opsigelsesvarsler.

Hjem uden løn

Selvom han efter egne ord har haft et godt år indtil nu, så kan han dog hurtigt blive mere end presset økonomisk. Derfor undersøger han muligheden for, om han kan sende sine folk hjem uden løn.

- Jeg ved ikke helt endnu, om det er løsningen, men sandheden er, at hvis vi skal køre lønninger til folk, så kan det ende med, at der ikke er penge til at køre virksomheden videre, og så lukker jeg, og så kan jeg ikke ansætte igen, siger Torben Ryde, der er uddannet på michelinrestauranten Kong Hans Kælder.

- I sidste ende må man være egoist som selvstændig. Jeg skal ud på den anden side og så håbe at folk kan komme tilbage til mig.

Forholdsregel

Inden Mette Frederiksens udmelding havde Torben Ryde allerede som en forholdsregel besluttet at lave kuvertanretninger i stedet for buffet, men lige lidt hjalp det.

- I starten af den her uge tænkte jeg, at folk jo stadig skulle have frokost og på arbejde. Så jeg ville kun blive lidt ramt, men vi kunne nok holde skruen i vandet. Da havde jeg virkelig ondt af mine gamle kolleger på Michelinrestauranterne. Men nu er jeg jo selv i den samme situation, siger han og tilføjer.

- Det er virkelig en møgsituation.