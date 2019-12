Travl efter konkurs: 36 foredrag på 94 dage

Lisbeth Zornig har efter sin konkurs i august bestemt ikke ligget på den lade side i forhold til at afholde sine vældig populære foredrag.

Den 8. september startede hun op med sit foredrag 'Sundhed, selvværd og livskriser', der blandt andet omhandler temaer som motion og kost og hendes personlige konkurs. Det arrangeres af Soft Talk Kommunikation, som blev stiftet af hendes eksmand et par måneder forinden, hvilket du kan læse mere om her.

Frem til 11. december - altså på 94 dage - har hun afholdt 36 foredrag. 26 af dem har været udsolgt, viser en optælling på hendes Facebook-side.

Billetterne koster typisk 225 kroner som standardpris, mens man slipper med halv pris, hvis man er studerende eller pensionist.

Lokationerne varierer meget. Det er alt fra koncertsale og kulturcentre til gymnasier og andre udannelsesinstitutioner.

Fornylig var der knap 1000 mennesker til hendes foredrag i Kulturcenter Limfjord i Skive, har hun skrevet på Facebook. Men så mange er det ikke hver gang. En gymnasiehal sætter naturligvis sine begrænsninger på den front.

Zornig-sagen kort Lisbeth Zornig gik 5. august 2019 personligt konkurs med Huset Zornig grundet en skattegæld på 1,4 millioner kroner. Som en del af forretningen afholdte hun blandt andet foredrag. 12. juni 2019 stiftede hendes eksmand Ole Palsgaard firmaet Soft Talk Kommunikation Aps. Det står nu for at arrangere foredragene. Historien om Zornigs konkurs er blusset op igen, efter Ekstra Bladet kunne fortælle, at der op til Zornigs konkurs var blevet overført 700.000 kroner til hendes mand. Kurator Boris Frederiksen vil have pengene tilbage, mens Lisbeth Zornig og ægtefællen Mikael Lindholm mener, at der ikke er foregået noget problematisk, da der er tale om løn for udført arbejde.

'God forretning'

Hvor lukrativ en forretning, som det har været, vides ikke, men Michael Bramsnæs, der ejer det internationale møde- og eventbureau The Competence Company, er ikke i tvivl om, at det 'bør være en god forretning'.

Blandt andet fordi de selv står for arrangementerne igennem Soft Talk Kommunikation. Dermed løber de en større risiko - men samtidig er der også bedre chancer for at tjene flere penge.

- Det betyder, at man selv skal stå for blandt andet markedsføring, og alt det praktiske med at sælge billetter osv. Men hvis man er i stand til alt det, så er det klart, at man bruger noget tid og penge på det, men hvad der så er til overs, er alt sammen til en selv, siger han.

Derudover kan der være stor forskel på udgifterne til at leje af lokationer.

- Sale til 1000 mennesker kan godt koste lidt at leje, men en gymnastiksal på et gymnasium, hvor der selvfølgelig heller ikke kan være 1000 mennesker, det er i småtingsafdelingen. Den koster nok kun 4-5000 kroner, vil jeg skyde på, siger han.

