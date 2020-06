Tre personer anholdt i kæmpe hvidvasksag

Sidste uge blev to personer idømt fængsel i en sag om hvidvask for 350 millioner kroner. Nu er de formodede bagmænd i sagen anholdt

I sidste uge blev de to venner Christian Bahl og Peter Henrik Bendixen idømt fængsel for at have hvidvasket samlet 350 millioner kroner, der stammede fra kriminelle aktiviteter.

Nu har Bagmandspolitiet anholdt yderligere tre personer i sagen, der ifølge politiet handler om 'moms- og skattesvig og hvidvask for mere end 350 mio. kroner.'

'To af de personer, vi har anholdt i dag, formodes at være bagmænd i det, vi betegner som et særdeles professionelt og velorganiseret, kriminelt netværk. Det er vores formodning, at de to har ledet og organiseret arbejdet i netværket, og at alle de øvrige mistænkte har arbejdet efter instrukser fra de to,' udtaler vicepolitiinspektør Christian Jakobsen i en pressemeddelelse.

De tre anholdte sidder nu i varetægtsfængsel. I alt er der nu syv sigtede i sagen.

Lyndomme

Som tidligere omtalt i Ekstra Bladet handler sagen om penge fra formodede kriminelle handlinger, der er blevet forsøgt hvidvasket og overført til udlandet.

Det skete ved, at pengene først blev sendt til de danske selskaber CCS Group, RR Staffers og Uniqueva. Her sørgede 47-årige Christian Bahl og til dels hans ven Peter Henrik Bendixen for, at blev vekslet til euro og sendt videre til udlandet.

Den mere end to meter høje Christian Bahl blev i sidste uge idømt fem års fængsel for hvidvask af 350 millioner kroner. Hans eget udbytte var angiveligt 1,4 millioner kroner. Foto: Privatfoto

Ifølge politiet handlede manøvren om at sløre, hvor pengene i virkeligheden kom fra.

Onsdag i sidste uge blev Christian Bahl og Peter Henrik Bendixen anholdt. Torsdag erkendte de deres ugerninger og blev idømt fængsel i henholdsvis fem år - og to år og seks måneder.

Koordineret aktion

Dagens anholdelser er ifølge Bagmandspolitiet sket ved en koordineret aktion. Her blev de tre mænd på 38 år, 34 år og 48 år pågrebet.

'Vi har siden ransagningerne den 3. juni (af Christian Bahl og Peter Henrik Bendixen, red.) efterforsket sagen intenst, og vi har blandt andet haft lejlighed til at gennemgå nogle af de effekter, som vi beslaglagde i forbindelse med ransagningen. Vi har endvidere foretaget afhøringer samt en række øvrige efterforskningsskridt, som i dag har ført til, at vi har kunnet foretage anholdelse af yderligere tre personer,' udtaler vicepolitiinspektør Christian Jakobsen.

De to formodede bagmænd i sagen ventes fremstillet i et grundlovsforhør fredag formiddag.

