Trump advarer om voldsomt svar på muligt angreb fra Iran

Donald Trump lover at svare voldsomt igen på ethvert angreb fra Iran.

Det siger den amerikanske præsident mandag aften lokal tid i kølvandet på rapporter om, at Iran planlægger at hævne USA's drab på den iranske topgeneral Qasem Soleimani.

Ifølge Trump vil et potentielt angreb blive mødt med et svar 'tusinde gange større i omfang'.

Meldinger fra et amerikansk medie, der citerer unavngivne embedsmænd, går på, at Iran har planer om at dræbe USA's ambassadør i Sydafrika inden det amerikanske præsidentvalg 3. november.

- Ifølge medierapporter planlægger Iran muligvis et attentat eller andre angreb mod USA som gengæld for drabet på terroristlederen Soleimani, skriver Donald Trump på Twitter.

- Ethvert angreb fra Iran - i enhver form - mod USA vil blive mødt med et angreb mod Iran, der vil være tusinde gange mægtigere i størrelse, skriver han videre.

62-årige Qasem Soleimani var leder af Quds-elitestyrken i Irans Revolutionsgarde og en af Irans mest magtfulde mænd.

Han blev dræbt i et amerikansk droneangreb i Bagdad i Irak i begyndelsen af januar.

Forholdet mellem USA og Iran har været anspændt lige siden den iranske revolution, og det er blevet endnu dårligere, efter at Trump trak USA ud af en international atomaftale med Iran i maj 2018.

Drabet på Soleimani kom otte måneder senere, og i øjeblikket presser USA på for at forlænge en våbenembargo mod Iran, der gradvist begynder at udløbe i oktober.

USA har også truet med at genindføre FN-sanktioner mod den islamiske republik.

Den iranske flåde oplyste i sidste uge, at den havde tvunget amerikanske fly væk fra et område nær Hormuzstrædet, hvor militære øvelser var i gang.

Ifølge det iranske militær blev tre amerikanske fly spottet af iranske luftradarer, da de fløj ind i landets luftforsvarszone.