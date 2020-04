Trump gentager håb om hurtig genåbning trods advarsler

Amerikanske guvernører og sundhedsfaglige advarer mod en hurtig åbning af større samfundsfunktioner i USA.

Imens er præsident Donald Trumps tidligere mål om en genåbning til påske passeret.

Målet, der efter bred kritik blev droppet, og som Trump siden har kaldt et 'håb', er nu udskiftet med et ønske om en genåbning omkring begyndelsen af maj.

USA's dødstal har de seneste dage passeret 20.000 - en fordobling på en uge.

I en påskebesked til nationen, som er optaget på video og udsendt på Twitter, gentager Trump håbet om, at diverse påbud og indskrænkninger af bevægelsesfriheden snart får en ende.

- Lige nu holder vi afstand. Vi gør en ende på plagen, siger Trump.

- Men vi vinder kampen, vi vinder krigen. Vi kommer tilbage i kirkerne - lige ved siden af hinanden.

Anthony Fauci, direktøren for Det Nationale Institut for Allergi og Infektionssygdomme i USA og en af Trumps rådgivere under coronakrisen, har advaret mod at tro, at der findes et øjeblik, hvor der blot kan 'tændes for kontakten' igen.

I bedste fald er 30. april et tidspunkt, hvor man kan begynde at overveje at lette nogle af restriktionerne, siger han.

- Vi håber, at vi i slutningen af måneden kan se os omkring og sige: 'Ok, er der er et eller andet element, som vi på sikker vis og med forsigtighed kan begynde at rulle tilbage', siger han i CNN-udsendelsen State of the Union.

- Hvis det er sådan, så gør vi det. Hvis ikke, må vi fortsætte som nu.

Risikoen ved en for hurtig genåbning er, at en ny bølge med smittespredning opstår.

Selv om Trump ofte taler om emnet, har han ikke umiddelbart magten til at åbne forretninger, skoler og andre institutioner.

De fleste af de beslutninger ligger hos guvernører og borgmestre spredt over hele USA.

Søndag understregede flere, at man må vente og se, hvad der sker.

- Enhver form for økonomisk genåbning afhænger først og fremmest af, at sundhedssystemet kommer sig fuldstændig, siger guvernør i New Jersey Phil Murphy i CBS-programmet Face the Nation.

- Hvis vi gør tingene i den forkerte rækkefølge eller genåbner for tidligt, frygter jeg på baggrund af data, at vi hælder benzin på bålet, siger Murphy.