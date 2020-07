Trump giver med dekreter ordre til lavere priser på medicin

USA's præsident, Donald Trump, har underskrevet fire dekreter, som skal føre til, at amerikanerne betaler mindre for deres receptpligtige medicin.

Det sker cirka 100 dage før præsidentvalget, hvor Trump lige nu ser ud til at kunne tabe til demoraten Joe Biden.

Danske Novo Nordisk er blandt de medicinalselskaber, som Trump tidligere har rettet skytset imod.

Trump har i flere år foreslået ændringer for at få de meget høje medicinpriser i USA ned. Men det er første gang, at han forsøger at få det igennem per dekret.

- De fire ordrer, jeg underskriver, vil fuldstændig omstrukturere markedet for receptmedicin, lovede Trump, da han fredag underskrev de fire dekreter.

Men eksperter inden for branchen tvivler på, at det vil ændre meget, så længe Kongressen ikke skrider til handling.

Et af dekreterne påbyder, at der lovligt skal kunne importeres billigere receptmedicin fra blandt andet Canada.

Et andet kræver rabatter fra medicinalselskaber, som i dag i mange tilfælde benytter sig af mellemmænd og mellemled. Rabatterne skal sendes videre til patienterne.

Et tredje dekret vil presse priserne på insulin ned. Novos insulin spiller en stor rolle på det amerikanske marked. Trump har tidligere tordnet mod de få selskaber, der forsyner markedet med insulin.

Novo har tidligere forsvaret sig med, at det amerikanske sundhedssystem og aftalepriserne er så vanskeligt at styre, at det ofte giver sig udtryk i uhensigtsmæssige høje priser for de fattigste amerikanere.

Topcheferne i de store medicinalselskaber har bedt om et møde med præsidenten tirsdag. De ønsker at drøfte, hvordan de kan sænke priserne, siger Trump.

Trumps dekreter mødes med kritik fra medicinalbranchen. Her kaldes det af branchens sammenslutning for en 'hensynsløs distraktion' under coronakrisen.

- Denne regering har besluttet at følge en radikal og farlig politik, som vil fastsætte priser på grundlag af priser betalt i lande, som (Trump red.) har defineret som socialistiske, skriver sammenslutningen.

Den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, kalder dekreterne et fupnummer, der skal sikre endnu flere penge til medicinalvirksomhederne.