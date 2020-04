Trump har underskrevet dekret om delvist stop for indvandring

USA's præsident, Donald Trump, siger, at han har underskrevet et præsidentielt dekret, der skal sætte en midlertidig stopper for visse former for indvandring.

Det meddeler præsidenten på det daglige coronapressemøde natten til torsdag dansk tid.

- For at beskytte vores fantastiske amerikanske arbejdere har jeg netop underskrevet et præsidentielt dekret, der midlertidigt stopper indvandring til USA, siger Trump.

- Dette skal sikre, at amerikanere uden job med alle mulige baggrunde vil stå forrest i køen til arbejdspladserne, når vores økonomi genåbner.

Han siger også, at stoppet skal 'beskytte sundhedsvæsnets ressourcer for amerikanske patienter' ramt af coronavirus.

Det er de seneste dage kommet frem, at indvandringsstoppet hovedsageligt vil ramme udlændinge, der forsøger at komme ind i USA via green card-ordningen.

Et såkaldt green card giver permanent opholdstilladelse i USA og kræver, at man går igennem en ansøgningsproces.

Der vil også være undtagelser, har Trump tidligere sagt om indvandringsstoppet, der som udgangspunkt gælder 60 dage. Det kan dog blive forlænget efter en evaluering.

En anonym embedsmand i ministeriet for indenlandsk sikkerhed siger, at det midlertidige stop kun vil gælde folk, der kommer udefra og søger permanent opholdstilladelse. Det vil ikke gælde for mennesker, der allerede er i landet og ønsker at ændre deres status.

I løbet af onsdag lokal tid har der været meldinger fra Det Hvide Hus om, at administrationen var ved at gennemgå de juridiske af aspekter af dekretet.

Et præsidentielt dekret kan pålægge en præsidents administration at udføre en bestemt praksis.

Et sådant dekret kan blokeres, hvis en føderal domstol erklærer dekretet forfatningsstridigt. Kongressen kan også vedtage lovgivning, der forbyder en sådan praksis.

Præsidenten annoncerede første gang, at der var et dekret om et indvandringsstop på vej mandag lokal tid.

Trump, der i sin tid blandt andet blev valgt på en hård politik mod immigration, skrev på Twitter, at et stop for indvandring blev sat i værk blandt andet på grund af 'angrebet fra den usynlige fjende', som han kalder coronavirussen.

Coronakrisen og de mange tiltag for at indskrænke spredningen har den seneste måned bevirket, at over 22 millioner amerikanere har søgt om arbejdsløshedsunderstøttelse.

Ifølge Johns Hopkins University er over 46.000 mennesker i USA døde efter smitte med coronavirus.

Præsidenten har i forvejen i vidt omfang lukket grænserne til Mexico og Canada.

Derudover meddelte Trump for over en måned siden et forbud mod en række former for indrejse fra Europa.