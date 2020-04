Trump om Kim Jong-un: Kan være meget alvorligt

USA's præsident, Donald Trump, ønsker for Kim Jong-un, at det går ham vel.

Men Trump understreger også, at han hverken har fået be- eller afkræftet historier om, at den nordkoreanske leder skulle være i dårlig tilstand efter en operation.

Det var CNN, der mandag lokal tid bragte en artikel om, at amerikanske myndigheder undersøger efterretninger om, at Kim Jong-un skulle være i 'alvorlig fare' efter en operation.

Anonyme sydkoreanske og kinesiske embedsmænd med kendskab til det amerikanske efterretningsvæsen har dog sået tvivl om historien.

Imens har Det Hvide Hus meddelt, at man følger sagen tæt.

- Hvis han er i den tilstand, som historierne fortæller om, så er det en meget alvorlig tilstand, siger Trump.

- Jeg håber blot, at han har det fint. Jeg har haft et rigtig godt forhold til Kim Jong-un. Og jeg håber, at han har det godt. Vi får at se, hvordan det går ham. Vi ved ikke, om historierne er sande.

Også det sydkoreanske medie Daily NK har skrevet, at Kim Jong-un, der antages at være omkring 36 år gammel, modtager behandling for hjerte-kar-problemer.

Kim Jong-uns helbred skal ifølge Daily NK være blevet dårligere de seneste måneder på grund af store mængder rygning, overvægt og overarbejde.

Daily NK citerede én unavngiven kilde i Nordkorea. Mediet er en hjemmeside drevet hovedsageligt af nordkoreanske afhoppere.

Information i Nordkorea er svært tilgængelig på grund af streng kontrol fra regimet. Det gælder ikke mindst oplysninger om lederen og hans helbred.

I fraværet af officielle kilder har der det seneste døgn været en række modstridende historier.

Bloomberg News har for eksempel også citeret en unavngiven amerikansk embedsmand for at sige, at Det Hvide Hus har oplysninger om, at Kim Jong-uns tilstand var forværret efter en operation.

Andre og normalt troværdige amerikanske efterretningskilder har dog over for Reuters været kritiske over for historien.

En Korea-ekspert, der arbejder for den amerikanske regering siger, at 'alle troværdige direkte efterretninger om Kim Jong-un vil være hemmeligstemplede på højt niveau og næppe blive lækket til medier'.

Rygterne er blandt andet begyndt at svirre, efter at Kim Jong-un udeblev fra en markering af sin nu afdøde bedstefar Kim Il Sungs fødselsdag 15. april.

Kim Il Sung grundlagde Nordkorea i 1948, og dagen er blandt de vigtigste nationale helligdage i landet.

Joseph Yun, en tidligere amerikansk udsending til Nordkorea under den tidligere præsident Barack Obama, der nu arbejder for CNN, siger, at han tror, at noget 'virkelig er helt galt, helt skævt lige nu i Nordkorea'.

- Det er bekymrende. Hvis han er alvorligt syg, og han dør, er der ingen plan for, hvem der skal tage over, siger Joseph Yun.

- Man kan ende med at se en kæmpe magtkamp mellem folk, der forsøger at overtage positionen. Deres liv vil afhænge af det.

Yun nævner også, at Nordkorea de seneste år har reageret hurtigt på nyheder fra udlandet, og at det er bemærkelsesværdigt, at landet indtil nu har reageret med stilhed.