Trump uddeler 'meget snart' milliarder

USA's præsident, Donald Trump, har torsdag underskrevet to dekreter, som ifølge ham skal sikre sundhed til amerikanerne.

Men ifølge jurister har dekreterne ikke den store betydning eller gyldighed.

Præsidenten halter efter den demokratiske udfordrer, Joe Biden, når vælgerne spørges om, hvem af de to der vil være bedst til at sørge for sundhed for alle.

Vigtigt tema

Ved valget den 3. november er sundhed et af de temaer, der er vigtige for vælgerne.

Trump underskrev de to dekreter om at implementere sin 'America First Healthcare Plan' i en hangar i lufthavnen i Charlotte, North Carolina. Det er en af de såkaldte svingstater, der er vigtig for begge kandidater at vinde.

- Med min plan vil 33 millioner Medicare-modtagere snart få et kort i posten med 200 dollar, som de kan bruge til at betale for receptpligtig medicin, siger Trump om dele af sin plan.

Medicare er USA's offentlige sygesikring for pensionister.

Regeringen vil også lave nye regler, der giver de enkelte stater mulighed for at importere billigere medicin fra Canada.

Trump har længe forsøgt at afskaffe forgængeren Barack Obamas sundhedspakke, men aldrig fremlagt sin egen plan.

Obamacare, der også er kendt som Affordable Care Act, beskytter folk med en eksisterende lidelse mod at miste deres forsikring.

Et af de to dekreter, Trump underskrev torsdag, har ifølge sundhedsminister Alex Azar til formål at sikre, at amerikanere, der lider af en sygdom, kan beholde deres sygeforsikring.

Formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, langer ud efter Trump. Foto: Saul Loeb/Ritzau Scanpix

Trump siger ifølge nyhedsbureauet dpa, at han ikke vil underskrive en sundhedslov, som ikke indeholder en garanti for folk med en eksisterende sygdom.

Azar siger, at Trump med det andet dekret bemyndiger ham til at arbejde sammen med Kongressen om en lov, der forhindrer, at amerikanerne bliver præsenteret for uventede, høje regninger for behandling.

Men jurister tvivler på, at Trump kan gøre dette per dekret.

- Medmindre der er en lov, der forbyder den pågældende adfærd, eller medmindre præsidenten udøver en magt, der er givet ham af Kongressen, har hans erklæringer ikke mere juridisk vægt end et tweet, siger Nicholas Bagley, der er professor i jura ved University of Michigan.

Fup

Den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, betegner Trumps seneste tiltag som 'fup'.

Hun opfordrer præsidenten til i stedet at 'droppe forsøget på at ophæve Affordable Care Act midt i en pandemi'.

Trump får - ikke overraskende - også kritik fra Joe Biden.

- Trods gentagne løfter om at fremlægge et sundhedsforslag, har præsident Trump aldrig tilbudt os en plan, siger Biden i en udtalelse.

- I stedet har han opmuntret de republikanere i Kongressen, der vil tage sundhedsydelser fra 20 millioner amerikanere, siger Biden ifølge tv-stationen ABC 13.