Trump vil fylde 75 millioner tønder olie i reservelagrene

USA's præsident, Donald Trump, vil fylde de nationale olielagre til kanten.

Præsidenten ønsker at drage fordel af et historisk fald i prisen på amerikansk råolie drevet af coronakrisen og mangel på lagerkapacitet. Samtidig kan et opkøb af olie tage en smule af presset på de nationale producenter.

Det siger han på et pressemøde i Det Hvide Hus natten til tirsdag dansk tid, skriver AFP.

Således vil Trump købe 75 millioner tønder råolie til reserverne.

- Vi fylder de nationale oliereserver. De strategiske reserver, du ved. Og vi overvejer at komme omkring 75 millioner tønder olie i reserverne, siger han ifølge AFP.

Prisen for en tønde amerikansk råolie til levering i maj faldt ifølge erhvervsmediet Finans til minus 37,63 dollar ved lukketid på oliebørsen i New York mandag.

Dermed blev den amerikanske råolie reelt foræret væk, hvilket skyldes, at ingen kan skaffe lagerkapacitet i maj.

Onsdag skifter kontrakterne til levering i juni, og derfor kan priserne ændre sig.

Præsidenten ser mandagens fald i priserne som 'kortvarigt'. Det skriver Reuters.

Men selv om det voldsomme prisfald mandag måske var en undtagelsessituation, er analytikerne generelt bekymrede for situationen under coronakrisen.

- Der er ikke meget, som kan forhindre det fysiske marked i akut at falde på kort sigt. Raffinaderierne afviser tønder i et historisk niveau, mens amerikanske lagerniveauer spurter op til kanten, siger Michael Tran, direktør for global energistrategi hos RBC Capital Markets, til Bloomberg News.

- Markedskræfterne vil resultere i endnu mere smerte, indtil vi når en hård bund, eller Covid-19 forsvinder, hvad end der måtte komme først. Men det ser ud til at være det sidste.

I påsken blev Organisationen for Olieeksporterende Lande (Opec) og Rusland enige om at reducere produktionen med ti procent. Men det har ikke foreløbig hjulpet alverden.

Især i USA er udfordringen stor, da lagerkapaciteten her er mere fyldt end eksempelvis i Europa.

I løbet af pressemødet i Det Hvide Hus uddybede Trump ifølge AFP, at han vil søge godkendelse hos Kongressen til at købe de 75 millioner tønder olie.

Alternativt vil han overveje at udleje lagerkapaciteten til olieproducenterne selv mod betaling af et beløb.

Herefter vil de skulle afsætte olien senere - formodentlig når priserne igen er steget.

17. april indeholder USA's strategiske reservelagre 635 millioner tønder olie. I alt er lagrene godkendt til at opbevare 713,5 millioner tønder.

De ligger i et kompleks af fire underjordiske lagre ud til Den Mexicanske Golf i staterne Louisiana og Texas.

Den strategiske reserve af råolie er blandt andet tiltænkt nødstilfælde som Irak-krigen i 1991 og orkanen Katrina i 2005.