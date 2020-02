Tusindvis af ulovlige lån: Kun fem politianmeldelser på ét år

5644 aktionærlån, hvoraf langt de fleste har været ulovlige, blev i 2017 registreret af Erhvervsstyrelsen.

Alligevel sendte styrelsen kun fem anmeldelser af sted til politiet samme år.

De fem politianmeldelser var resultatet af 21 såkaldte kontrolsager, som Erhvervsstyrelsen indledte for at sikre, at der ikke var blevet trukket penge ud af selskaberne - uden Skat havde fået sin del.

Det viser en aktindsigt hos Erhvervsstyrelsen.

Året skiller sig markant ud, da der både i årene før og efter har været registreret flere kontrolsager og politianmeldelser.

5 trin: Forstå ulovligt aktionærlån 1. En person ejer enten helt eller delvist et firma. Han vil gerne trække en million ud til sig selv. 2. Hvis han skal følge loven, så udbetaler han pengene som løn eller udlodder det som udbytte ved en generalforsamling. Dermed får Skat også sin del. 3. Men i stedet udbetaler han pengene direkte til sig selv og slipper dermed for at betale skat. 4. Hvis firmaet efterfølgende går konkurs, kan det samtidig være meget svært for kreditorerne at få det ulovlige aktionærlån tilbagebetalt. 5. Hvis en revisor gennemgår firmaets regnskab har han pligt til at anmærke det ulovlige lån. I de fleste tilfælde undersøger Erhvervsstyrelsen dog ikke sagen nærmere. Vis mere Luk

'Uforklarligt'

De få sager om kontrol vækker undren hos Per Nikolaj Bukh, professor ved Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet.

- Det virker helt uforklarligt. Når man nu ved, at der er politisk og samfundsmæssig bevågenhed på det her, og man samtidig ved, at der er stor mulighed for at omgå reglerne på det her område, som er så vigtigt. Det har været en dårlig prioritering, siger han.

Mulighederne for at snyde er ganske gode, og det kan dreje sig om store beløb, fortæller han.

- Det er et område, hvor der i princippet kan svindles i ret stor skala. Hvis man tager ti millioner ud til sig selv i form af et lån til nulrente, så kan du unddrage dig skat. For du kan ikke få adgang til de 10 millioner kroner i din virksomhed til at købe skihytte for, uden at du tager det ud til, hvad der svarer til topskattesats. På den måde (ved et ulovligt aktionærlån, red.) kan du altså få dobbelt så mange skihytter for pengene, siger Per Nikolaj Bukh.

De fleste er ulovlige

Erhvervsstyrelsen kan ud af de 5644 aktionærlån ikke oplyse, hvor mange som var ulovlige. Men på sin hjemmeside skriver styrelsen, at aktionærlån generelt 'i langt de fleste tilfælde' er ulovlige.

Selvom antallet af kontrolsager i årene før og efter 2017 var markant højere, var det stadig en relativt mindre del af lånene, som blev undersøgt.

Eksempelvis var der i 2016 registreret 669 kontrolsager på baggrund af 5565 lån. Og i 2018 var der 1311 sager ud af 5449 lån. Det medførte henholdsvis 240 og 146 politianmeldelser.

Nyt fokus

Erhvervsstyrelsen har da også erkendt, at man ikke haft et stort nok fokus på området. I efteråret 2019 proklamerede man, at det skulle prioriteres i højere grad. Tallene for årsværk - altså antallet af fuldtidsansatte - viser da også, at man ikke har brugt mange resurser i perioden op til.

I 2017 var årsværket således kun på 1,3. I 2019 er det steget til 3,7.

- Det er meget begrænset, hvad man med 1-2-3 årsværk kan nå at sagsbehandle, når man skal lave en del manuelt. Det er en meget lille kontrolindsats, siger Per Nikolai Bukh.

