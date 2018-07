Twitter tager styrtdyk på børsen i New York

Twitter-aktien falder med 15 procent ikke lang tid efter åbningen af børsen i Wall Street i New York, rapporterer nyhedsbureauet AP.

Det dramatiske fald var ventet, dagen efter at Facebook faldt 19 procent.

I begge tilfælde afspejler det faldende tillid blandt brugere til de sociale medier.

Twitter meddeler, at dets bestræbelser på at rense ud i falske nyheder og andet misbrug af tjenesten kan koste flere millioner brugere af tjenesten.

Den bratte nedgang på børsen kommer, selv om Twitter fredag kan fortælle, at det har et rekordstort overskud. Men investorerne er ikke tilfredse.

Twitter har 335 millioner brugere om måneden i andet kvartal. Børshandlere havde ventet, at tallet var 336 millioner, skriver AP.

I første kvartal var antallet af månedlige brugere på 336 millioner.

Twitter skriver, at dets antal af månedlige brugere formentlig vil falde yderligere.

Twitter har gennem lang tid været kritiseret for at tillade hadefuld tale, at lade såkaldte trolde hærge på dets platform. Selskabet har været sen til at gribe ind, men er nu i gang med at forbyde millioner af suspekte brugere adgang.

Washington Post skriver i en analyse, at 70 millioner brugere er blevet suspenderet i maj og juni. Ifølge Twitter drejer det sig om "sovende" konti.