Tysker stjal navn fra dansk kommune

Det er velkendt, at tvivlsomme forretningsfolk længe har huseret på nettet, hvor de forsøger at tage røven på private, virksomheder og myndigheder.

Men nu har Frederiksberg Kommune vundet en vigtig sag mod tyske domæne-pirater i firmaet Atop Capital GmbH, som for ti år siden registrerede domænenavnet fredriksberg.dk.

Bemærk, at domænet fredriksberg.dk indeholder en stavefejl, fordi der mangler et 'e' efter 'Fred' og 'riksberg'.

Sagen er, at kommunen udmærket ved, at nogle borgere staver dårligt. Man ønskede at erhverve domænet, så det leder folk ind på frederiksberg.dk, kommunens officielle site.

Derfor hyrede man en agent, der hjælper i sager om cyberkriminalitet, til at indbringe domæne-piraten for Ankenævnet for Domænenavne.

'Fredriksberg.dk er en hyppig stavefejlsvariant af navnet frederiksberg.dk, da der kun er et E i forskel, og det kan være svært at skelne mellem stavemåderne i daglig tale,' argumenterede agenten på vegne af hovedstadskommunen.

Agenten understregede også, at piraten forsøgte at sælge stavefejlsdomænet for 1088 dollars, ligesom han gjorde opmærksom på, at firmaet havde registreret en række andre stavefejlsdomæner, heriblandt exstrabladet.dk, kwikly.dk, viasatsport.dk, wolkswagen.dk og yuotube.dk.

Kommunen vandt sagen, fordi det var en smal sag for ankenævnet at slå fast, at registranten udelukkende havde registreret domænet med videresalg for øje, hvilket er ulovligt.

Ifølge Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Poul Madsen, er registreringen af exstrabladet.dk et ulovligt forsøg på at snylte på varemærkerne ekstrabladet.dk og Ekstra Bladet.

- Vi forfølger sagen og bringer det til ophør, siger han.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Atop Capital GmbH, som heller ikke svarede domæneankenævnet i sagen anlagt af Frederiksberg Kommune.