Uber betaler bøde på 25 millioner kroner for kørsel i Danmark

Uber i Holland har indvilget i at betale en bøde på 25 millioner kroner for at have medvirket til overtrædelse af taxalovgivningen.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse fredag.

Dermed sættes der et punktum for myndighedernes og domstoles efterspil fra kørselstjenestens tid i Danmark.

Kørselstjenesten Uber er en platform, hvor brugere kan melde sig både som chauffører og som kunder. Chaufførerne betaler 20 procent af deres indtjening til tjenesten for at låne platformen.

Tjenesten forsøgte i 2014 et entrere i Danmark. Her kaldte den sig en samkørselsordning.

Men tjenesten blev næsten omgående meldt til Trafikstyrelsen for taxakørsel - uden at overholde reglerne herfor.

I 2016 blev de første chauffører i Københavns Byret idømt en række prøvesager. De fik bøder mellem 2000 og 6000 kroner - men mere principielt slog domstolene fast, at Uber var taxakørsel.

Landsretten nåede samme konklusion.

Uber fortsatte dog i Danmark til 2017 - ifølge selskabet selv gjorde en ny taxalov det umuligt at fortsætte.

Allerede i 2016 rettede anklagemyndigheden krav mod Ubers moderselskab, der er registreret i Holland.

- Bøden på 25 millioner kroner svarer til selskabets andel af chaufførernes skønnede indtjening på det danske marked i perioden fra 2015 til april 2017, og bødeberegningen er foretaget ud fra de samme principper, som blev tiltrådt af Højesteret i chaufførsagerne, skriver Københavns Politi i sin pressemeddelelse.

Uber opererer ikke længere i Europa og har lovet at dække bøder for alle chauffører i Danmark, der har kørte for dem i perioden 2014 til 2015.

Gennem et kommunikationsselskab i Danmark oplyser Uber, at selskabet ikke har nogle planer om at genoptage driften i Danmark.