Udskældt betonfirma leverede til hospital: Fundament skal undersøges

Da Herlev Hospital i 2014 begyndte udvidelsen af sin servicebygning, skete det blandt andet med beton leveret fra BG Beton i Nordhavn.

Men betonfirmaet i Nordhavn, hvor multimillionæren Finn Bach er formand, mistede i 2015 certificeringen af sin beton to år tilbage i tid, kunne Ekstra Bladet onsdag fortælle. Dermed lever betonen officielt ikke op til reglerne.

Herlev Hospital vil derfor undersøge servicebygningens fundament, lyder det efter Ekstra Bladets henvendelse.

'Der er sat nogle boreprøver i gang, og resultatet af dem kender vi p.t. ikke tidshorisonten for,' oplyser Region Hovedstadens Center for Ejendomme i en mail.

Får hjælp udefra

Regionen er samtidig ved at afklare, præcis hvordan en undersøgelse skal udformes.

'Vi er ved at finde en aktør på markedet, som kan foretage en vurdering af betonens kvalitet, men ved endnu ikke præcis hvordan den vurdering komme til at foregå.'

'Vi tænker, at det er rettidig omhu, at vi undersøger den beton, som er leveret fra BG Beton, for at se, om kvaliteten er i orden,' skriver regionen videre.

Der er ikke konstateret nogen problemer med bygningen på nuværende tidspunkt.

De har ansvaret Det er Region Hovedstaden, der er bygherre på byggeriet ude på Herlev Hospital, der i gang med en omfattende udbygning til et supersygehus. Det er bygherrens ansvar at sikre, at ens bygning er lovlig. Derfor er det også regionens hovedpine, hvis der viser sig at være problemer med fundamentets kvalitet.

Advarede kunder

Det var Teknologisk Instituts certificeringsorgan Dancert, der certificerede BG Beton i Nordhavn fra 2013-2015, men valgte altså i juni i 2015 at trække sit certifikat og advarede i kraftige vendinger firmaets kunder.

'Alle, der siden 30. april 2013 har modtaget produkter fra BG Beton A/S, Nordsøvej 15, 2100 København Ø, bør derfor være opmærksomme på, at Dancert ikke kan bekræfte, at produkterne opfylder certificeringskravene - uanset at produkterne kan være leveret med henvisning til certifikat hos Dancert,' lød det i en pressemeddelelse lagt ud på Dancerts hjemmeside i juni 2015.

Efterforskes af politiet Bach Gruppen efterforskes for blandt andet dokumentfalsk, efter det er blevet dokumenteret, at fundamentet under et knap 90 meters højhus på Amager indeholder gammel beton og byggeaffald. Fundamentet har samtidig en langt, langt lavere styrke, end det blev foreskrevet og godkendt til byggeriet. Betonen til fundamentet er blandt andet leveret af BG Beton i Nordhavn. 50 procent af BG Beton er ejet af Bach Gruppen med multimillionæren Finn Bach i spidsen. Bach-familiens holdingselskab har en egenkapital på svimlende 1,7 milliarder kroner. Ført bag lyset

Men selvom Bach Gruppen altså har kontrol med BG Beton, meldte Finn Bach i august ud, at Bach Gruppen mener at være blevet svindlet af sit datterselskab. Ingen i ledelsen af Bach Gruppen vidste noget om, at der blev hældt gammelt beton, samt metal og plast i fundamentet under højhuset, lyder det fra Finn Bach. Københavns Politi foretog ransagninger på tre adresser tilhørende Bach Gruppen niende september. Vis mere Luk

Mistede tilliden

Direktøren i Dancert, Jørgen Baadsgaard-Jensen, vil i dag ikke komme ind på, hvad der konkret gjorde, at man pludselig trak certifikatet tilbage, men det skyldtes, at man mistede tilliden til produktet, fortæller han.

Selvom der altså blev lavet en pressemeddelelse dengang, var man i Region Hovedstaden ikke klar over, at der kunne være problemer med den leverede beton fra selskabet.

'Nej umiddelbart er vi ikke bekendt med, at vi er blevet informeret om suspenderingen af certifikatet,' oplyser Center for ejendomme til Ekstra Bladet.