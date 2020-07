Udskiftning af garderoben er med til at hive detailsalget op

Der er i juni blevet solgt mere i den danske detailhandel, end det var tilfældet i maj.

Stigningen hænger blandt andet sammen med et større salg af tøj og sko. Det viser sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik.

I alt er det danske detailsalg steget med 1,4 procent i juni. Dermed fortsætter detailsalget sin opadgående kurve, efter at det steg med 9,4 procent i maj.

Stigningerne i maj og juni betyder, at det samlede detailsalg i perioden april til juni har været 4,3 procent højere end i perioden januar til marts.

- Detailsalget steg faktisk historisk meget i maj, og at det så udbygger stigningen endnu en gang i juni, vidner om, at danskerne udskød en masse af deres forbrug, da Danmark lukkede ned i marts og april.

- Det forbrug er ved at blive indhentet i maj og juni, og det gør, at danskerne har været ude og bruge flere penge, end man kunne frygte, at de ville, siger Anders Christian Overvad, økonom i Arbejdernes Landsbank.

Fremadrettet forudser han, at detailsalget og danskernes privatforbrug i det hele taget går en meget skrøbelig tid i møde.

- Dansk økonomi har fået et kæmpe slag, og næsten 100.000 danskere har indtil videre mistet deres arbejde. Vi forventer, at detailsalget vil falde ned til et lidt lavere niveau.

- Men vi håber og tror, at for eksempel udbetalingen af feriepenge kan være med til at sikre, at dansk privatforbrug ikke går helt i hundene, siger Anders Christian Overvad.

Danmarks Statistiks tal for detailsalget viser, at danskerne i juni for alvor har haft behov for at friske garderoben op.

Salget af eksempelvis tøj og sko er steget med 21,6 procent i juni i forhold til i maj.

I juni har omsætningen af tøj faktisk ramt sit højeste niveau i 2020. Ifølge Danmarks Statistik betyder det, at tøjsalget er tilbage på niveau med tiden før restriktioner mod corona.

På trods af stigningen har tøjsalget i juni dog ikke kunnet nå samme niveau som i juni i 2019, bemærker statistikbanken.