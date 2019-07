Ukendt dansker kan score milliarder på megahandel

Den ukendte erhvervsmand Bo Bendtsen står til at score milliarder på Just Eat-handel

Den danske milliardær og iværksætter Bo Bendtsen kan gå fra Just Eat med 5,6 milliarder kroner, efter selskabet er fusioneret med Takeaway.com.

Det beretter flere medier, der mener at vide, at danske Bo Bendtsen har en aktiepost i selskabet på 13,43 procent.

I offentligheden er Bo Bendtsen med mellemnavnet Ladegaard ikke en kendt skikkelse. Han har desuden stiftet selskabet UK2 Group, der er blandt de største hosting-selskaber i Storbritannien. Selskabet blev i 2017 solgt til The Hut Group.

Bo Bendtsen kom ind i Just Eat gennem Jesper Buch, har sidstnævnte fortalt til Dansk Iværksætter Forening.

- Jeg boede altid hos ham i London, men vi havde aldrig tænkt på, at han skulle ind. Så en dag kom vi pludselig ind på, om han ikke kunne købe sig ind i Just Eat.

- Så forhandlede vi i tre måneder frem og tilbage. Det var business, helt koldt. Jeg er direktør i selskabet, og skal varetage selskabets og aktionærernes interesser, og dem var der seks af. Det skulle være sådan, at hvis vi gjorde det, så var kapital 1 slut. Så skulle alle have det godt i maven, også selv om de var mindretalsaktionærer og rent juridisk ikke kunne gøre noget. Vi havde været sammen om det, og skulle der køres exit, skulle det være uden pres, fortalte Jesper Buch i den forbindelse.

Bo Bendtsen endte med at eje hovedparten af selskabet, lod Buch forstå:

- Da det hele var kørt i stilling, havde Bo Bendtsen 55 pct., jeg havde 25 pct., og Carsten Mikkelsen havde 20 pct. Freeway har en fantomaktie på 5 pct. – en aktie, hvor der ligger en aftale om, at den dag, jeg sælger, skal de 2,5 pct. af min aktie tilfalde dem.

Da Jesper Buch i 2009 blev spurgt om, hvor stor Just Eat kunne blive, svarede han:

- Jeg har ingen anelse om, hvilket antal ordrer vi taler om. Er det ti gange Danmark, så taler vi 35.000 ordrer om dagen. Men det helt vildt svært at forholde sig til, fordi det er så mange, og landet er så stort.

Jesper Buch blev købt ud af Just Eat i 2011. Selskabet har i dag 3600 ansatte.

Ifølge Børsen betalte Bo Bendtsen 17 millioner for aktierne i Just Eat, da han købte dem.