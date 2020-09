Ukendt finansmand bag milliardprojekt på Møn

Ved du noget om sagen? Så kontakt Ekstra Bladet her

Der findes ingen billeder af ham på nettet, han stiller ikke op til interviews og holder i øvrigt til i skattelyet Monaco.

60-årige John Bengt Møller er totalt ukendt i den brede befolkning.

Ikke desto mindre er han hovedkraft og pengemand bag planerne om at opføre en storstilet feriepark på Møn med 500 sommerhuse, der skal stå færdigt i 2022.

'Projektet kommer rundt regnet til at koste tæt på en milliard kroner,' udtaler John Bengt Møller til Ekstra Bladet i en mail via en presserådgiver.

Han har ikke ønsket at stille op til interview, ligesom det heller ikke har været muligt at få tilsendt et billede af ham.

Trak sig fra storhandel

I sit mailsvar oplyser John Bengt Møller, at der på nuværende tidspunkt ikke er lavet aftaler med andre investorer omkring projektet på Møn.

Hans eget ejendomsselskab Great Global Holdings - med adresse i London - kan sagtens løfte finansieringen alene, lyder det.

Tidligere i år blev der dog sået tvivl om danskerens økonomiske muskler.

I efteråret 2019 indgik han aftale om at købe rådgiverfirmaet Lambert Smith Hampton (LSH) med 1300 ansatte af en af Storbritanniens største ejendomskoncerner, Countrywide. Prisen lød på 340 millioner kroner.

Men i februar 2020 meddelte Countrywide pludselig, at handlen var gået i hårdknude, fordi John Bengt Møller alligevel ikke kunne overføre pengene.

Artiklen fortsætter under billedet...

Møns Klint Feriepark skal opføres i området omkring Hjelm Bugt på Møn. PR-foto

Truet med søgsmål

Handlen faldt siden til jorden, men selvom problemerne opstod allerede i starten af februar, angiver John Bengt Møller i dag coronakrisen som årsag til sin retræte.

'I sin tid var planen med købet af LSH at modernisere den eksisterende forretningsgang og få virksomheden børsnoteret indenfor de næste fem år, men desværre er de planer ikke længere realistiske på grund af COVID-19,' skriver han til Ekstra Bladet.

Countrywide har i britiske medier varslet et søgsmål mod danskeren. Men ifølge John Bengt Møller er han endnu ikke blevet stævnet.

'Da begge parter er enige om, at omstændighederne for overtagelsen af LSH fuldstændigt har ændret sig, kan jeg ikke se, hvad baggrunden for et søgsmål skulle være,' skriver han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til sagen fra Countrywide.

'En helt anden sag'

Trods den kiksede handel i England er der ifølge John Bengt Møller ingen grund til at frygte, at planerne om en feriepark på Møn også havner i skraldespanden.

'Møns Klint Feriepark er en helt anden sag, og som sagt, er vi udmærket i stand til at finansiere projektet selv,' skriver han i sin mail til Ekstra Bladet.

Han oplyser i øvrigt, at ingeniørvirksomheden Niras sammen med arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen kommer til at stå i spidsen for opførslen af ferieparken.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fyret af kontroversiel ejendomsmatador

Det er uhyre sparsomt, hvad der i danske medier er skrevet om finansmanden John Bengt Møller.

Af en artikel i Berlingske fra 1990 fremgår det dog, at han som 29-årig blev fyret 'med øjeblikkelig varsel' fra et job som direktør hos entreprenøren Kay Wilhelmsen.

Wilhelmsen var nogle år forinden gået konkurs med en gæld på 200 millioner kroner til Privatbanken og Provinsbanken.

Fyringen af John Bengt Møller blev dengang ikke forklaret til offentligheden. Men han oplyser nu, at der opstod uenigheder, da Kay Wilhelmsen ville investere i Gibraltar.

'Jeg kunne på ingen måde se nogen fremtid i, at Gibraltar med deres infrastruktur og modvilje fra spanierne, nogensinde skulle komme til at fungere som finans-centrum,' skriver han.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kay Wilhelmsen (th.) måtte igennem flere konkurser. Her er han på vej i Sø- og Handelsretten. Foto: Jacob Maarbjerg/Ritzau Scanpix

Fik fem minutter

Ifølge John Bengt Møller endte uenigheden med, at han selv foreslog at købe Kay Wilhelmsen ud.

'Konsekvensen var, at blev jeg afskediget som administrerende direktør. Så jeg fik en meget, meget stor check og fem minutter til at forlade kontoret,' skriver han.

De to fortsatte efterfølgende hver for sig.

John Bengt Møller oplyser til Ekstra Bladet, at han siden har beskæftiget sig med ejendomsinvestering i blandt andet USA, Sydamerika og De Forenede Arabiske Emirater.