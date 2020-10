Ukendt fynbo brager ind med kæmpe formue

Oliekøbmanden Torben Østergaard-Nielsen og hans to døtre er efter et suverænt år blandt de aller rigeste i Danmark

Selvom han blandt danskerne formentlig er ret ukendt, så er den fynske oliekøbmand Torben Østergaard-Nielsen en af landets absolut rigeste personer.

Efter et vanvittigt 2019, hvor hans livsværk A/S United Shipping & Trading Company omsatte for 71,6 mia. kr. - hvilket han selv beskrev som 'bemærkelsesværdigt' - har han fordoblet sin formue.

Ifølge Berlingskes nye liste over landets 100 rigeste er den anslået til at være på 22,2 mia. kr., og dermed brager han ind som nummer seks.

Generationsskifte

Men 66-årige Torben Østergaard-Nielsen er ikke ene om at udgøre sjettepladsen.

For nylig overdrog han 66 procent af livsværket til sine to døtre, 36-årige Nina Østergaard Borris og 30-årige Mia Østergaard Nielsen, og gjorde dem med ét slag til milliardærer.

- Jeg skal ikke være en tro kopi af min far, og jeg vil ikke bare være en kransekagefigur, der bliver placeret på en post, fordi et eller andet sted skal vi gøre af hende, sagde Nina Østergaard Borris til Børsen i den forbindelse.

Hun er blevet næstkommanderende i selskabet, men faderen, der har brugt 40 år på livsværket og stadig er topchef, har stadig kontrollen med de bestemmende a-aktier.

Arveafgift

Generationsskiftet blev fremrykket, fordi den såkaldte arveafgift blev sat op ved årsskiftet 2020.

- Det er ingen hemmelighed, at det nok lige var et par år, før jeg havde tænkt mig, at de skulle arve, men der var en arveafgift, som spøgede i kulissen, har han selv sagt til Børsen i et interview.

Flere andre kendte rigmandsfamilier som f.eks. Karsten Rees gjorde det samme, hvilket Ekstra Bladet tidligere har skrevet om

Udover sin gigantiske olie-forretning er Torben Østergaard-Nielsen også en del af den fynske rigmandsgruppe, der for nogle år siden reddede restaurantkæden Jensens Bøfhus fra en konkurs.