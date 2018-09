Erik Damgaard flyttet til Sydhavnen: What's the difference?

I de rigtig gode år boede han i palæ i Hellerup: Tidligere milliardær afviser, at flytning handler om at spænde livremmen ind

Erhvervsmanden Erik Damgaard er i august flyttet ind i en treværelses lejlighed i Københavns Sydhavn.

Udsigten fra den østvendte altan til havneindløbet bliver for øjeblikket forstyrret af en byggeplads.

I det hele taget er afstanden til vandet det eneste, som Damgaards nye hjem har til fælles med de boliger, den 57-årige mand tidligere har beboet.

Det var dengang, han levede den søde milliardærtilværelse med sin forhenværende kone Anni Fønsby og blandt andet medvirkede i reality-programmet 'Anni og Erik goes to Hollywood'. De boede blandt andet i Danmarks dengang dyreste hus, det 570 kvadratmeter store palæ 'Bella Vista' på Hambros Allé i velhaverflækken Hellerup.

Før Anni boede Damgaard med sin daværende kone og børn på 435 kvadratmeter på A.N. Hansens Allé med stor privat badebro med solplatform og vandlift til speedbåd.

'Bella Vista' på Hambros Allé i Hellerup er for længst skiftet ud med andre boliger. Nu en treværelses i Sydhavnen, som dog langtfra er gratis. Den koster i omegnen af 14.000 kroner om måneden. Foto: Christian Klindt Sølbeck

Det er da ikke noget specielt

Siden kom finanskrisen, og Erik Damgaard mistede det meste af den milliardformue, han havde tjent, da han sammen med sin bror solgte programmet Navision til Microsoft i 2002.

Erik Damgaard bekræfter over for Ekstra Bladet, at han er flyttet til Sydhavnen med ordene 'nå, og hvad'.

Erik Damgaard har bosat sig under mindre mondæne forhold end i de gode dage i Hellerup før finanskrisen. Han har senest skiftet adresse fra Havnegade til Sydhavnen. Foto: Anthon Unger

- Altså jeg havde en lejlighed før på Havnegade længere inde i byen, og nu har jeg bare en lejlighed i Sydhavnen. Altså what's the difference, spørger Damgaard.

- Det kunne handle om at udvise lidt påholdenhed og spænde livremmen ind?

- Nå, nej nej, det er længe siden, jeg har haft store huse. Nu har jeg en lejlighed. Det har jeg haft i mange år. Det er da ikke noget specielt. Det er ti år siden det andet. Det var før finanskrisen. Så det har ikke noget med livrem at gøre. Det er klart, at efter en finanskrise, så er det sådan. Der er ikke noget nyt. Jeg har bare fået en anden adresse. Før hed det Havnegade. Nu hedder det Sydhavnen, siger Damgaard, som bor til leje.

Erik Damgaard ejede i sin tid A.N. Hansens Allé 38 i Hellerup, hvor han boede med sin daværende kone og deres børn. Foto: Rumle Skafte

Klar til comeback

Efter den økonomiske nedtur meldte Erik Damgaard sidste år ud, at han var klar til et comeback. IT-manden har udviklet et økonomistyringssystem ved navn Uniconta, der skal tage konkurrencen op med Microsoft.

- Der findes masser af økonomisystemer fra Microsoft og alle mulige andre, men ingen har lavet noget ordentligt til skyen. Og jeg har haft en utrolig medvind, så der er et hul i markedet, sagde han dengang til Børsen.

På vejen har han udviklet og solgt IT-handelsplatformen Straticator til NP Investor, hvor han nu er storaktionær.

NP Investor kom i januar på minibørsen First North, og herfra er tingene ikke ligefrem forløbet problemfrit.

En tredobbelt nedjustering i forbindelse med selskabets halvårsregnskab, der blev offentliggjort i juli i år, har fået kursen til at styrtdykke. Kursfaldet svarer til 72 procent.

Nu hedder det Sydhavnen

Kursdykket i NP Investor har dog efter Erik Damgaards eget udsagn intet med hans flytning at gøre.

- Jeg arbejder ikke i selskabet. Jeg kommer til bestyrelsesmøderne. Det er jo klart, når man har en aktiepost i et firma over ti procent, er det meget godt at være med i bestyrelsen. Jeg har ikke noget med det andet at gøre, siger Erik Damgaard, som afviser at kommentere børskurser.



Det gjorde han efter eget udsagn også i den tidligere bolig på Havnegade, der løber langs havnebassinet i Københavns Havn fra Nyhavn.

I Havnegade, som ligger mere centralt i København end Sydhavnen, havde den tidligere milliardær 90 kvadratmeter at boltre sig på.

106 kvadratmeter

Nu har han ifølge dingeo.dk 106 kvadratmeter, men ønsker ikke at indvie Ekstra Bladet i, hvorvidt de også skal huse hans brasilianske hustru Renata.

- Jeg vil ikke kommentere mit privatliv mere til pressen, fastslår it-manden, som i en årrække boede i Brasilien.

Erik Damgaard blev for alvor en del af kendis-miljøet, da han fandt sammen med den tidligere model Anni Fønsby, som senere har afsonet en fængselsdom for rufferi.

Også Erik Damgaard blev i første omgang sigtet for rufferi, men blev efter et grundlovsforhør løsladt.

Anni Fønsby og Erik Damgaard giftede sig i 2009 og blev skilt i 2012. Parret fik datteren Victoria, som boede sammen med sin mor under afsoningen.

Erik Damgaard og Anni Fønsby i de glade dage. Foto: Mogens Flindt

