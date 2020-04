USA beskylder Kina for slyngelagtig fremfærd i havet

USA siger i en skarpt formuleret erklæring lørdag, at Kina må stoppe sin 'slyngelagtige fremfærd' i Det Sydkinesiske Hav.

Amerikanerne udtrykker også bekymring over rapporter om 'provokerende handlinger' fra Kina vendt mod udvinding af gas og olie i omstridte farvande.

- USA er bekymret over rapporter om gentagne provokerende handlinger fra kinesisk side, som er rettet mod selskaber og lande, der søger efter olie og gas, hedder det i en mail fra det amerikanske udenrigsministerium.

- Kina bør indstille en brutal og bølleagtig og destabiliserende fremfærd, hedder det.

Tre sikkerhedskilder i regionen sagde fredag, at et overvågningsskib fra den kinesiske regering overvåger og følger et fartøj, som Malaysias statslige olieselskab, Petrona, har sendt til farvandet.

Tidligere på ugen, da overvågningsskibet 'Haiyang Dizhi 8' var ud for Vietnam, beskyldte en talsmand for Kinas udenrigsministerium USA for at bagtale og tilsværte Kina.

Kina har ifølge USA opstillet militære våben i området, blandt andet missiler til at sænke skibe, jord-til-luft missiler og elektronisk udstyr til at sabotere elektronisk kommunikation.

Kina har bygget på meget små øer og klippeskær.

Kina er efter USA størst i verden med hensyn til forsvarsudgifter.