USA blokerer TikTok og WeChat

USA vil fra søndag blokere downloads af videoappen TikTok og beskedtjenesten WeChat, der begge har kinesiske ejere.

Det meddeler den amerikanske handelsminister fredag ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Det kinesiske kommunistparti har vist, at de har midlerne og motiverne til at bruge disse apps til at true USA's nationale sikkerhed, udenrigspolitik og økonomi, siger handelsminister Wilbur Ross i en udtalelse.

Det betyder, at WeChat i praksis lukker ned i USA fra søndag, hvor det ikke længere vil være muligt at downloade dem.

Brugere af TikTok kan fortsat anvende appen indtil 12. november, hvor den vil blive underlagt et fuldt forbud mod at operere i USA.

TikTok er blandt andet blevet kritiseret kraftigt for at stjæle og bruge data fra de brugere, der downloader appen.

Derudover er Kina også blevet beskyldt for at benytte dataene til at overvåge brugerne.

TikTok benægter beskyldningerne om, at selskabet kontrolleres af eller deler data med den kinesiske regering.

Beslutningen om at blokere TikTok kan blive trukket tilbage, hvis appens ejere - kinesiske Bytedance - etablerer en ny selskabskonstruktion, hvor der tages højde for USA's bekymringer.

Hvis der ikke er en aftale inden 12. november, vil TikTok 'i praksis blive lukket ned', siger Wilbur Ross.

TikTok har længe været i fokus under en længere diplomatisk strid mellem USA og Kina.

USA's præsident, Donald Trump, har krævet, at ByteDance sælger den amerikanske del af forretningen til amerikanske købere.

Han har tidligere krævet, at en sådan aftale skulle være på plads senest 15. september. Ellers vil appen blive forbudt i USA, sagde han i august.

Finansmediet The Wall Street Journal skrev tidligere på ugen, at ByteDance angiveligt har accepteret et købstilbud på TikTok fra it-virksomheden Oracle.

En aftale mellem ByteDance og Oracle skal dog godkendes af Donald Trump for at forhindre et eventuelt forbud.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er TikTok blevet downloadet 175 millioner gange i USA og mere end en milliard gange over hele verden.