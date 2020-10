USA rejser årtiers største konkurrencesag mod Google

USA's justitsministerium og 11 delstater har tirsdag anlagt et søgsmål mod it-giganten Google for at have overtrådt konkurrencereglerne.

Myndighederne mener, at Google har brudt loven ved at udnytte sin dominerende position på markedet til at hindre konkurrence.

Det tegner til at blive det største søgsmål i årtier, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Vicejustitsminister Jeffrey Rosen siger på et videopressemøde, at søgsmålet er resultatet af flere års efterforskning. Det er en 'milepæl, men ikke et slutpunkt', siger han ifølge flere medier.

Sagen mod Google kan sammenlignes med lignende sager mod andre selskaber med monopollignende status såsom Microsoft i 1998 og teleselskabet AT&T i 1974. Sidstnævnte sag førte til, at selskabet blev brudt op.

Den republikanske senator Josh Hawley, som er en udtalt kritiker af it-mastodonten, beskylder selskabet for at bevare sin magt på ulovlig vis.

Han betegner søgsmålet som 'den vigtigste monopolsag i en generation'.

En talsmand for Google betegner derimod søgsmålet som 'særdeles mangelfuldt'.

- Folk bruger Google, fordi de vælger det, ikke fordi de er tvunget til det eller ikke kan finde alternativer, skriver selskabets chefjurist Kent Walker i et skriftligt svar.

Google er blevet dominerende på markedet for søgemaskiner. Søgemaskinen er så udbredt, at selskabets navn er blevet til et almindeligt anvendt udsagnsord - 'at google'.

Sidste år havde it-giganten en omsætning på 162 milliarder dollar. Det svarer til 1023 milliarder kroner eller knap halvdelen af Danmarks bruttonationalprodukt.

Google har tidligere været igennem lignende sager i Europa og har fået flere store milliardbøder af EU-Kommissionen og EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager.

I juni 2017 fik it-giganten en bøde svarende til 18 milliarder kroner og i juli 2018 en bøde på 32 milliarder kroner. Begge gange var bødestørrelsen rekordstor.

Første bøde fik Google, fordi selskabet ifølge EU havde misbrugt sin dominans til at favorisere sin egen shopping-tjeneste.

Bøden i 2018 fik Google for konkurrenceforvridning og misbrug af sin dominans med det mobile styresystem Android.

Og i marts 2019 udskrev EU en ny bøde til Google på 11 milliarder danske kroner for at misbruge virksomhedens dominans på markedet for netannoncer.