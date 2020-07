Uset stor lussing kan have ramt USA's økonomi i andet kvartal

Coronakrisen har sandsynligvis sendt USA's bruttonationalprodukt (bnp) ud i det største fald nogensinde i årets andet kvartal.

Det siger chefen for landets nationalbank, Jerome Powell, onsdag, efter at centralbanken har afsluttet et rentemøde.

Det skriver mediet Bloomberg News.

Torsdag kommer der tal for, hvordan den amerikanske bnp, der er et udtryk for den samlede størrelse af landets økonomi, har udviklet sig.

Her forventer økonomerne ifølge Bloomberg News et fald på 34,5 procent i april, maj og juni, når der sammenlignes med kvartalet før.

Udbruddet af coronavirus og de restriktioner, der er blevet indført for at stoppe smittespredningen, har været et hårdt slag for den globale økonomi.

Forbrugerne har holdt sig hjemme, og det har ramt den amerikanske økonomi, hvor privatforbruget udgør to tredjedele af landets bnp.

Derudover er millioner af amerikanere blevet arbejdsløse efter virusudbruddet, der i USA har kostet flere end 150.000 menneskeliv.

De økonomiske slag har fået centralbanker og regeringer verden rundt til at vedtage hjælpepakke til at holde hånden under økonomien.

Også den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har lanceret låneprogrammer, der tirsdag blev forlænget til at gælde til årets udgang.

Onsdag havde centralbanken omvendt ikke nye tiltag med til pressemødet.

Jerome Powell gentog dog, at centralbanken er klar til at bruge hele værktøjskassen for at få økonomien på benene igen.

Samtidig understregede han, at vejen frem for økonomi er ekstraordinær usikker lige nu, skriver Bloomberg News.

Jeppe Juul Borre, cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, hæfter sig ved, at centralbanken er klar til at bruge alle redskaber.

- Med Powells handlekraft bør der ikke være tvivl om, at vi kommer til at se mere til Fed (den amerikanske centralbank, red.), hvis vinden igen og for alvor begynder at blæse den forkerte vej, skriver han i en kommentar.