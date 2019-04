Utilfreds topchef skrider

Mette Maix er færdig som direktør for Flying Tiger efter under to år på posten. Det oplyser kæden i en pressemeddelelse.

Her oplyser hun, at hun ikke er tilfreds med de ændringer i ledelsen, der er blevet foretaget tidligere i år.

- Jeg må også konstatere, at jeg ikke har følt mig tilfreds med den ledelsesmæssige opstilling, som blev vedtaget i januar, og derfor har jeg valgt at opsige min stilling, siger hun i pressemeddelelsen.

Mette Maix kom til butikskæden fra en stilling som administrerende direktør for mediekoncernen Berlingske Media, hvor hun samlet endte med at være i halvandet år.

Hendes afløser bliver Martin Jermiin, der tidligere i år blev en del af direktionen hos Tiger-kæden og var en del af den nye opstilling i virksomhedens øverste lag.

Han har tidligere arbejdet hos blandt andet konsulentvirksomheden McKinsey og Cembrit, der er i cementindustrien.

Fyringsrunde

Tiger, der sælger alverdens ting til hjemmet, har de seneste år kæmpet med at øge profitten på en milliardstor omsætning.

Så sent som i februar blev 40 af selskabets ansatte fyret i en fyringsrunde.

Det er endnu ikke kendt, hvordan selskabets regnskab for 2018 ser ud. Men Mette Maix selv har tidligere oplyst, at overskuddet ikke er godkendt.

Og netop evnen - eller mangel på samme - til at tjene penge på en milliardstor omsætning var temaet i selskabets 2017-regnskab.

Kæmper med bundlinjen

Her rundede omsætningen fem milliarder kroner for første gang. Men lige lidt hjalp det på bundlinjen, hvor kæden fik et plus fire millioner kroner.

Kæden har de seneste år haft en ekspansiv vækst. Der er nu næsten 1000 Flying Tiger-butikker fordelt på 30 lande.

I starten af 2019 varslede koncernen dog, at butiksåbningerne ville blive sat i bero.

Nu er fokus på at øge indtjeningen i de eksisterende butikker, og det bliver den nye direktørs opgave, lyder det fra bestyrelsesformand Vagn Sørensen.

- I Martin Jermiin har vi fundet en afløser, der både kender kerneværdierne og maskinrummet i Flying Tiger Copenhagen, og det bliver hans opgave at fuldføre konsolideringen, siger han i en pressemeddelelse.