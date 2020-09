Vagthund: Omstridt p-firma har brudt reglerne

Parkeringsfirmaet ParkPark havnede i en ægte shitstorm, da det tidligere på sommeren valgte at trække 300 kr. hos alle kunder.

Selskabet begrundede det med 'ændring i forretningsmodellen', men kunderne var rasende.

Og nu er Forbrugerombudsmanden da også kommet frem til den konklusion, at ParkPark handlede i strid med reglerne.

- Vi vurderer ikke, at ParkPark har haft et juridisk grundlag for at kunne opkræve pengene hos kunderne. Og selskabet har heller ikke haft grundlag for at kunne trække dem fra kundernes konti uden at spørge først, siger Jeppe Hornemann Hunsdahl, fuldmægtig hos Forbrugerombudsmanden.

ParkPark - der har rigmanden Mads Peter Veiby som ejer - skal senest mandag svare på, om selskabet vil anerkende vurderingen fra Forbrugerombudsmanden og betale tilbage.

Mads Peter Veiby blev mangemillionær på at sælge mobilselskabet M1 til Telmore. Nu ejer han bl.a. ParkPark. Foto: Gregers Tycho

Har ikke taget stilling

Men selskabet har endnu ikke taget beslutning om, hvorvidt pengene skal returneres til kunderne.

Det siger direktør Michael Buch Sandager.

- ParkPark har som en grundregel, at vi altid overholder alle gældende love og regler. Andet har jeg ikke at sige til det, for vi har en dialog med Forbrugerombudsmanden. Så længe den er i gang, vil jeg ikke sige mere, lyder det.

- Du siger, at I altid overholder reglerne. Det mener Forbrugerombudsmanden ikke, at I har gjort i det her tilfælde.

- Det er jo en dialog, som er i gang.

- Er I uenige med Forbrugerombudsmanden?

- Det handler ikke om det. Forbrugerombudsmanden har stillet nogle spørgsmål, og dem er vi ved at svare på. Hvis de beslutter, at vi skal betale tilbage, så gør vi det, siger direktøren.

Bag om ParkPark Stiftet i 2013. Har hovedsæde i Aalborg. Med ParkParks app kan man parkere sin bil på parkeringspladser i 15 forskellige kommuner. Selskabet havde i sit seneste regnskab et overskud på 400.000 kroner. I regnskabet skriver revisoren BDO, at selskabet har 'indberettet urigtige momsangivelser til Skattestyrelsen'.

Fortryder ikke noget

Michael Buch Sandager fortæller videre, at han trods den massive kritik af ParkPark ikke fortryder noget i sagen.

- Det gør jeg ikke. Men det er klart, at hvis Forbrugerombudsmanden siger, at vi har gjort noget forkert, så er vi dødærgerlige, siger han.

- Har I penge til at betale kunderne tilbage, hvis det er den afgørelse, som Forbrugerombudsmanden i sidste ende kommer frem til?

- Ja, selvfølgelig har vi det.

Mads Peter Veiby kaldte det på Facebook 'en kedelig kampagne', da Ekstra Bladet tidligere på sommeren beskrev sagen om ParkPark. Nu har Forbrugerombudsmanden vurderet, at rigmandens selskab har handlet i strid med reglerne. Foto: Gregers Tycho

På ministerens bord

Sagen om ParkPark er også havnet på Christiansborg.

Folketingsmedlem Hans Kristian Skibby (DF) har således bedt erhvervsminister Simon Kollerup (S) om at redegøre for, om selskabet har handlet i strid med loven.

Svaret fra ministeren er - lige som det er beskrevet ovenfor - at Forbrugerombudsmanden ikke vurderer, at ParkPark har fulgt reglerne.

Siden sagen begyndte at rulle, har ParkPark fået sønderlemmende kritik fra sine kunder på forbrugersiden Trustpilot.