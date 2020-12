Vanvittig handel: Slack solgt for 172 milliarder

Den amerikanske techvirksomhed Slack er solgt i en handel til en værdi af 27,7 milliarder dollars svarende til cirka 172 milliarder danske kroner.

Køberen er Salesforce, der annoncerer købet i en pressemeddelelse.

Slack er et kommunikationsværktøj, der blandt andet kan bruges i organisationer, hvor mange personer skal dele viden eller holde møder.

Især under corona-epidemien er værktøjer som Slack, Skype og Teams blevet aldeles benyttet værktøjer.

Handlen er offentliggjort tirsdag aften dansk tid.

- Det her er et perfekt match. Sammen vil Salesforce og Slack skabe fremtidens enterprise software og transformere den måde, alle arbejder på i den digitale 'arbejd-fra-hvor-som-helst'-verden. Jeg er glad for at byde Slack velkommen til Salesforce når handlen lukker, siger Marc Benioff, der er CEO hos Salesforce.