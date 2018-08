Var med i 'Løvens hule': Nu er de blevet solgt for 130 millioner

I 2015 deltog de to iværksættere Jesper Hvejsel og Mikkel Salling i DR-programmet 'Løvens hule'.

Her formåede de at få Christian Stadil, Tommy Ahlers og Jesper Buch til et investere samlet tre millioner kroner i deres firma Firtal Group, der blandt andet ejer og driver hjemmesiden Helsebixen.dk.

Nu har de formået at få solgt selskabet til Matas for 130 millioner kroner.

Det skriver Matas i en fondsbørsmeddelelse.

- Lige fra vores allerførste møde med Firtal Groups stiftere har vi haft en fælles vision om at skabe en ny aktør inden for sundhed og velvære med et netværk af digitalt fødte brands rettet mod skarpt definerede målgrupper.

- Sammen kan Firtal Group og Matas realisere denne vision hurtigere og med større gennemslagskraft end hver for sig, skriver administrerende direktør i Matas Gregers Wedell-Wedellsborg.

Firtal Group får 110 millioner kroner kontant, mens de resterende 20 millioner kroner betales i form af Matas-aktier. Dertil kommer en såkaldt earn-out-aftale på 20 millioner kroner, som sælgerne kan få fingrene i, såfremt specifikke økonomiske mål bliver infriet.

Mens Christian Stadil (tv.) lagde hele to millioner kroner i Firtal Group, så investerede Jesper Buch (th.) og Tommy Ahlers (mf.) hver en halv million kroner. Foto: Lars E. Andreasen/DR

Opkøbet kommer som en del af Matas' strategi om at satse langt mere på salg via nettet. Salget via nettet steg med 50 procent i første kvartal af Matas' regnskabsår, der sluttede med juni.

- Med Firtal Group forventer vi samlet set næsten at fordoble vores andel af e-handelsmarkedet samt at tage et stort skridt mod en realisering af vores ambition om at blive den førende aktør på e-handelsmarkedet for sundhed og velvære, skriver Gregers Wedell-Wedellsborg.

Ifølge meddelelsen omsatte Firtal Group for 91 millioner kroner sidste år og har 45 fuldtidsansatte.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra en af iværksætterne.